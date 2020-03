Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti në një dalje publike ka folur edhe sot për heqjen e taksës ndaj produketeve serbe dhe vendosjen evetuale të reciprocitetit.

Ai edhe një herë ka thënë se Kosova do ta vërë masën e reciprocitetit ndaj Serbisë, por nuk ka dhënë një datë se kur mund të ndodhë kjo.

“Reciprociteti është vlerë barazie para se të jetë masë kundërvënie. Duhet ta ndihmojmë biznesin vendas që të rritet punësimi, prodhimi, zhvillimi dhe paga mesatare në sektorin privat. Kosova ka bilanc negativ tregtar me të gjitha vendet e CEFTA-s. Reciprocitet do të ndodhë – jo sepse kemi vendosur të sillemi ndryshe, por se kemi vendosur të sillemi si shtet i pavarur, siç jemi shpallur – siç jemi”, është shprehur kryeministri Kurti në punëtorinë e organizuar nga Oda e Afarizmit të Kosovës.

Ai ndërkohë ka përmendur edhe barrierat tregtare me të cilat përballen biznesmenët kosovarë në Shqipëri.

“Temat tjera do ta marrin vëmendjen e duhur, por asnjë herë të gjithë vëmendjen. Kosova është vend sovran dhe i pavarur por sovraniteti dhe pavarësia kanë kuptim kur kemi një popullsi që nuk i gëzon ato. Me Shqipërinë do të donim të kishim bashkërendim që dallimet tona në ekonomi dhe politikë të jenë më të vogla sesa dialektet e gjuhës tonë”, ka thënë ai.