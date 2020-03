Tubimi i Metes per Kushtetuten, mesohet kush eshte personazhi qe do flase i pari

Presidenti Ilir Meta ka thirrur nje tubim diten e sotme ne bulevardin e Tiranes.

Mesohet se i pari qe do te mbaje fjalim ne kete tubim do te jete Ledio Bianku, personalitet i se drejtes, ish anetar i gjykates se Strasburgut dhe ish anetar i gjykate se Strasburgut, meson lajmifundit.al.

Ne manifestim do te jene ne pranishem edhe personalitete te tjera qe do te flasin, por mes tyre eshte edhe presidenti Ilir Meta, citon lajmifundit.al. Mesohet se gjate akivitetit presidenti do te firmose simbolikisht edhe kthimin e ligjit per betimin e gjyqtareve te gjykates Kushtetuese.

Burimet bejne me dije se presidenti i vendit do te jete i fundit qe do te mbaje fjalimin ne radhen e personaliteteve qe do te adresojne mesazhet e tyre ne kete tubim.