Ditën e djeshme ka humbur jetën 55-vjeçari Adnan Jaupaj si pasojë e një sasie lënde eksplozive i ka shpërthyer aksidentalisht teksa ishte duke punuar në një gurore.

Sot policia ka arrestuar në flagrancë dy punonjës të firmës, si dhe janë shpallur në kërkim edhe dy punonj, përkatësisht administratori dhe drejtuesi teknik.

Njoftimi i policisë

Arrestohen dhe dy shtetas të tjerë, punonjës të firmës. Si dhe shpallen në kërkim 2 shtetas, me detyrë administrator dhe drejtues teknik. Në vijim të ngjarjes së ndodhur më datë 01.03.2020, ku në fshatin Kurcaj të Krujës, duke punuar në një gurore të licencuar, gjatë montimit të minave elektrike humbi jetën shtetasi A. J., 55 vjeç dhe mbeti i plagosur shtetasi G. D., 55 vjeç, specialistët për Hetimin e Krimeve në Komisariatin e Policisë Krujë arrestuan në flagrancë shtetasit: N. J., 42 vjeç, banues në Tiranë, me detyrë përfaqësues ligjor i firmës. B. C., 32 vjeç, banues në Kurcaj, Krujë. G. D., 48 vjeç, banues në Tiranë. Si dhe janë shpallur në kërkim policor shtetasit: K. M., 34 vjeç, banues në Tiranë, me detyrë administrator, si dhe shtetasi A. K., 66 vjeç, banues në Tiranë, me detyrë drejtues teknik.

Materialet i kaluan Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Krujë, për veprat penale “Shkelja e rregullave të mbrojtjes në punë” dhe “Mbajtja pa leje e lëndëve plasëse”.