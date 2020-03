E ashpër ka qenë në fjalimin e saj deputetja e opozitës Rudina Hajdari ndërsa nuk kurseu aspak sulmet për kastin politik shqiptare.

Përgjatë fjalimit Hajdari u ndal tek greva e urisë së naftëtarëve të Ballshit, të cilët prej shumë kohësh nuk marrin pagat mujore.

Sot ndahu disa nga historitë e këtyre njerëzve të thjeshtë, Hajdari u shpreh se deputetët e pranishëm në sallë janë bërë një grup miliarderësh.

“Isha javën e kaluar në Ballsh, për të folur me naftëtarët që ishin në grevë për një javë të tërë që luftuan për pagat e tyre. Ata ndan historitë e tyre, ku treguan se punonin aty prej 20 vitesh. Shohim disa njerëz që ankohen, kështu jemi mësuar. Kjo qeveri i ka bezdi njerëzit e varfër dhe nuk do t’i dëgjojë problemet e tyre. Kur dëgjon historitë e tyre që të rrëqethin mishin. Gramozi shkonte çdo ditë dhe helmohej duke punuar mes naftës, e bënte për familjen e tij. Nuk i është siguruar këtyre naftëtarëve paga prej shumë kohësh. Një histori tjetër më goditi në zemër. Më tha se “kam djalin që studion në Tiranë dhe s’kam as 8 mijë leke të vjetra t’ja dërgoj”. Më tha; “i kam kërkuar borxh që t’ja dërgojë fëmijës tim në Tiranë”. Por pse po ndodh kjo gjë në Ballsh? Problemi i naftëtarëve nuk është problem i vetëm i një qyteti, por i një vendi. Çfarë bën sot qeveria arrogante? Ata kanë krijuar imunitetin, i shohin si njerëzit me histori normale dhe që ndodhin kudo. Por këto histori nuk janë historitë e kujtdo, por e vëllezërve tanë, e atyre zgjedhësve që ju kërkoni vota. Ju keni një qasje grabitqare, ndaj atyre njerëzve që janë bërë miliarderë. Kjo sallë është bërë grupi i miliarderëve. Si ka mundësi që sot këta njerëz jetojnë dhe luftojnë mbi naftë dhe nuk kanë lekë të ushqejnë fëmijët e tyre?! Nuk kanë lekë të blejnë shpenzimet e familjes ë tyre. Ne jemi një vend me pasuri natyrore. Sot i vjedhin shqiptarët. E di ça ka ndryshuar sot? Ju jeni bërë më të pasur sot. Edi Rama shkoi në Ballsh dhe tha se do ndryshoje gjendja, dhe sot ata janë keq e më keq. Historia e naftëtarëve është historia e njerëzve të thjeshtë, që luftojnë për djersën e ballit, që i ka ardhur në majë të hundës nga një klasë politike. Janë ata që do ta mbajnë gjallë këtë popull. Të gjitha këto mëkate do ju zënë.”, deklaroi Hajdari.