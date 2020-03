Dashi

Gjatë kësaj dite do të përjetoni emocione të ndryshme. Madje në disa momente edhe mund të tensionoheni. Megjithatë momentet e lumtura do të mund t’i mposhtin këto. Për disa persona të kësaj shenje, problemet financiare duket se janë drejt fundit, teksa mund të keni mbështetje nga prindërit.

Demi

Përpiquni të identifikoni ato gjëra që ju motivojnë. Duhet t’i lini pas mendimet negative dhe të ecni përpara. Mos lejoni fëmijët të përfitojnë nga toleranca juaj. Gjatë kësaj të hënë do të ndiheni energjik, çfarë do t’ia “përcillni” edhe partnerit/partneres suaj.

Binjakët

Bëni kujdes me regjimin ushqimor. Pakujdesia mund t’ju sjellë probleme shëndetësore. Mos u përpiqni të impononi të tjerët të marrin vendime lidhur me një çështje të caktuar, përndryshe do të përfundoni duke prishur interesat tuaja.

Gaforrja

Përpjekjet tuaja maksimale dhe mbështetja e familjes do t’ju bëjnë të keni rezultatet që ju dëshironi. Megjithatë vijoni të punoni fort për të ecur me të njëjtin ritëm. Sa i përket gjendjes financiare, do të jetë një ditë e mbarë. Partneri/partnerja juaj do të vlerësoje dashurinë dhe mbështetjen tuaj të vazhdueshme.

Luani

Do të çliroheni nga disa probleme që keni përjetuar kohët e fundit. Ekziston mundësia e një debati me bashkëshortin/bashkëshorten tuaj sa i përket parave. Personat që janë ende beqarë mund të takojnë një person të veçantë këtë të hënë.

Virgjëresha

Keqkuptimi me një mikun/miken tuaj mund t’ju sjellë një situatë të tensionuar. Tregohuni të duruar dhe përpiquni të sqaroni situatën ashtu sikurse ka ndodhur në të vërtetë. Dita e duhur për t’i dhënë fund disa detyrave të lëna përgjysmë.

Peshorja

Do të ndiheni të mbushur plot energji. Gjithashtu ka gjasa të shpenzoni para më shumë seç e kishit parashikuar për ditën e sotme. Nuk përjashtohet mundësia që dikush të ndërhyjë në marrëdhënien tuaj romantike, duke e ndërlikuar atë.

Akrepi

Ndaheni lumturinë tuaj edhe me të afërmit. Kënaqësia juaj do t’ju falë atyre gëzim pafund. Komunikimi jo i duhur apo arroganca mund të shkaktojë probleme të paparashikuara.

Shigjetari

Bëni kujdes me ushqimin sot, pasi mund t’ju shkaktohen probleme shëndetëtsore. Biznesmenët e kësaj shenje do të jenë me fat sot nëse investojnë në një projekt të caktuar. Komunikimi dhe aftësia në punë nuk do të mbeten pa u vlerësuar.

Bricjapi

Mendoni pozitivisht dhe luftoni frikën me të cilën mund të përballeni. Mund t’ju vijnë disa para të prapambetura, çfarë do t’ju qetësojë pafund. Lidhja juaj romantike po shndërrohet në magjike.

Ujori

Fëmijët mund t’ua vështirësojnë ditën sot. Bëni durim dhe veproni qetësisht për të shmangur vështirësite. Sa i përket marrëdhënies në çift, nuk do të mungojnë momentet romantike dhe do të kuptoni edhe më shumë pse jeni i/e dashuruar gjithnjë e më shumë me partnerin/partneren tuaj.

Peshqit

Aktivitetet me familjen do t’ju bëjnë të ndiheni të relaksuar. Një telefonat nga partneri/partnerja juaj do t’jua ndriçojë ditën. Ka gjasa të jetë një ditë fantastike ehe për beqarët e kësaj shenje./bw