Çfarë sjell kjo javë për ju? Cila do të jetë shenja më e favorizuar e yjeve dhe për kë punët nuk do të shkojnë si duhet? Ky është parashikimi i yjeve nga astrologu Jorgo Pulla.

DASHI

Të përgithshme: Këtë javë Merkuri duke vazhduar drejtimin e tij të kundërt , kalon nga shenja e Ujorit në 5/3, duke treguar se do t’ju shqetësojnë gjatë javës çështje të cilat do të vijnë nëpërmjet njerëzve të rrethit tuaj shoqëror. Në 8/3, shoqërimi i Afërditës me Uranin në shenjën e Demit mund t’ju përmbysë planet tuaja ekonomike , dhe për ktë mirë do ishte të jeni të zgjuar me shpenzimet tuaja. Gjatë fundjavës kini vëmëndjen pasi shoqërimi i Diellit dhe i Neptunit në shenjën e Peshqëve do të krijojë prapaskena.

Dashuria: Hyrja e Afërditës në shenjën e Demit në 5/3 e karakterizon këtë javë dhe mënyrën sesi do të zhvillohen çështjet tuaja sentimentale. Do t’ju tërheqi interesin tuaj një person i cili ju e dini se mundet t’ju ofrojë sigurinë që kërkoi pasi do ti jepni saj prioritet. Nëse ndodheni tashmë në një lidhjë , gjatë fundjavës duhet ti jepni baza bisedave që do të bëni me partnerin tuaj, pasi mund të dilni në përfundime të paqëna .

Karriera dhe financat: Cështjet tuaja në punë mund t’ju lodhin pak këtë javë pasi komunikimi do të hasë disa vështirësi, veçanërisht ai me shumë persona njëkohësisht. Sistemoni punët dhe detyrimet tuaja para fundjavës. Ditët e fundit të javës , shoqërimi i Diellit me Neptunin në shenjën e Peshqëve do të përforcojë egoizmin tuaj, i cili do të t’ju sigurojë detyrimet tuaja profesionale.

DEMI

Të përgjithshme: Një javë shumë e mirë do të fillojë për ju pasi Afërdita kalon nga shenja juaj në 5/3 dhe ndryshon në fushën tuaj sentimentale. Sigurisht do ju duhet të mbani mend se Merkuri do të vazhdojë ne drejtimin e tij të kundert dhe në 5/3 kalon në shenjën e Ujorit, fakt që tregon se do të ekzistojë disa vështirësi në nivel profesional. Kini kujdes shpërthime të papritura që mund të keni në rast kur dicka nuk shkon si ju dëshironi , pasi shoqërimi i Afërditës me Uranin në 8/3 ju bën të rrezikshëm në moment të tensionuara, pavarësisht se nuk i keni në tip.

Dashuria: Hyrja e Afërditës në shenjën tuaj tregon se fillon në periudhë me mundësi për të ndryshuar për më mirë çështje që ju shqetësojnë në jetën tuaj personale. Njohjet e reja do të jenë të mundshme gjatë javës si dhe një lidhje e re . Nëse ndodheni në nje lidhje tashmë , e cila nuk ka baza të qëndrueshme, shoqërimi i Afërditës me Uranin në 8/3, do t’ju shtyjë të merrni vendime për të dhe mos ta lini të prishet. Duhet të mbani mend se vendimet tuaja do të kenë rezultate të përhershme ndaj duhet të vendosni me mençuri.

Karriera dhe financat: Hyrja e Afërditës në shenjën tuaj do t’ju sjellë një dëshirë dhe në nivel profesional pasi ka shumë gjasa me një mënyrë të dilni të fituar nga një bashkëpunim në punë. Komunikimi në punë mund të shfaqë disa çështje- veçanërisht për ju që keni lindur në fund të dhjetditëshit të tretë të shenjës tuaj të horoskopit- për këtë ia vlen të jeni të kujdesshëm. Drejtimi i kundërt i Merkurit në shenjën e Ujorit nga data 5/3 trego se mund të dalin përsëri në skenë punë të lëna përgjysëm.

BINJAKET

Të përgjithshme: Kjo javë do të jetë me e qetë se javët e kaluara pasi do të jetë më e lehtë për ju të sqaroni çështje profesionale dhe të lëna në mes që u kanë lodhur kohët e fundit . Merkuri duke vazhduar në drejtimin e tij të kundërt do të kalojë nga shenja e Ujorit në 5/3 dhe kjo mund të sjellë ndryshime në plan që lidhet me çështje edukative apo me ndonjë udhëtim që keni patur ndërmend. Gjatë fundjavës duhet të jeni të kujdesshëm pasi shoqërimi i Diellit me Neptunin në shenjën e Peshqëve ju sjell afër lajkatarë dhe do të jetë e vështirë të kuptoni qëllimet e tyre.

Dashuria: Hyrja e Afërditës ne shenjën e Demit në 5/3 ngjyros çështjet tuaja sentimentale dhe krijon një afrimitet me lidhje sekrete, takime dhe planifikime. Nëse ndodheni në një lidhje do ju duhet të shmangni skenaret e mësipërme pasi shoqërimi i Afërditës me Uranin në 8/3 tregon se do të ketë ndryshime të cilat mund të mos jenë të kenaqshme. Nëse jeni beqar/e, kjo është një javë e mirë për të bërë për vete një person i cili ju intereson, por mirë do të jetë dhe mos bini shume në sy me levizjet tuaja.

Karriera dhe financat: Këtë javë puna nuk do të përbëjë prioritët për ju pasi ka shumë gjasa të ndjeni se keni rregulluar disa çështje delikate që keni patur peiudhën e kaluar. Mirë do jetë të përfshiheni në bisedime, lidhje dhe takime që kanë lidhje me punën tuaj ditët e para të javës pasi do e keni më të qartë krizën tuaj. Në rast se keni një takim për punë në fundjavë do ju duhet të jeni më të kujdesshëm më çfarë do të flitet ose me çfarë do të bini dakort pasi shoqërimi i Diellit me Neptunin në shenjën e Pëshqëve, tregon se ka shumë mundësi të tjera të prezantohen dhe të tjera të jenë.

GAFORRJA

Të përgjithshme: Një javë e mirë fillon për ju dhe në të vetmet që duhet të tregoni kujdes janë disa çështje që do ju shfaqen përsëri dhe me shumë mundësi lidhen me situate ekonomike , të cilat duhej ti kishit mbyllur. Merkuri duke vazhduar në drejtimin e tij të kundërt kalon nga shenja e Ujorit dhe mund të krijojë një mosmarrëveshje midis jush dhe kolegëve tuaj. Ditët që duhet të jeni të kujdesshëm këtë javë janë e shtuna dhe e diela. Shoqërimi i Diellit me Neptunin i cili do të realizohet ne shenjën e Peshqëve mund të ju sjellë informacione për çështje që ju interesojnë nga persona të rrethit tuaj, të cilat ama nuk qëndrojnë.

Dashuria: Dëshira juaj komunikuese do ju ndihmojë shumë dhe në jetën tuaj sentimentale këtë javë pasi do të jenë shumë të qetë dhe të hapur për njohje të reja. Kini besim tek miqt tuaj pasi do të përbejnë ndërmjetësin për të bërë për vete dikë që ju intereson. Afërdita do të ndodhet tek shenja e Demit nga data 5/3 dhe shoqërimi i saj me Uranin në 8/3 ju ruaj surpriza në jeten tuaj personale. Nëse ndodheni tashmë në një lidhje të mbani mend se këtë javë do ju duhet të fokusoheni me tepër ne atë çfarë keni .Karriera dhe financat: Vëmëndja juaj mund të mos ndodhet në punë dhe në detyrimet që kanë lidhje me të, por do ju duhet të keni mendjen pasi me shumë mundësi mund t’ju shfaqen çështje të cilat kërkojnë kujdes. Merkuri vazhdon në drejtim të kundërt dhe në 5/3 kalon nga shenja e Ujorit duke treguar se me shumë mundësi do të ekzistojnë keqkuptime me një koleg për shkak të së kaluarës. Keto sigurisht do ju japin një mundësi për të sqaruar çështje të lënë në mes.

LUANI

Të përgjithshme: Në fushën e punës tuaj por edhe figura që i jepni do t’ju shqetësojnë gjatë gjithë javës dhe do të vëreni se gjatë kalimit të ditëve, aq më tepër do të ndiqni arritjen në këtë fushë. Afërdita kalon nga shenja e Demit në 5/3 dhe ju sjell lajme të mira në çështje profesionale. Sigurisht ka shumë mundësi të ekzistojnë dhe disa keqkuptime pasi Merkuri vazhdon në drejtimin e tij të kundërt duke kaluar në shenjën e Ujorit. Fundjava kërkon një kujdes të madh pasi mund të duket të gjitha në rregull , por shoqërimi i Diellit me Neptunin në shenjën e Peshqëve do të tregojë se kjo është thjesht fenomenale.

Dashuria: Këtë javë ka shumë mundësi të vëreni se një person i cili ka lidhje me ju në nivel profesional përpiqet të gjejë mënyra për t’ju afruar . Hyrja e Afërditës ne shenjë ne e Demit në 5/3 tregon se ekziston një flirtim në punë i cili do t’u tërheqi vëmëndjen jashtë cështjeve të punës. Nëse ndodheni tashmë në nje lidhje, mund t’ju ndodhë e kundërta- puna do t’ju largojë nga partneri juaj- për këtë duhet të gjeni një mënyrë të mbani balancimin e tyre. Gjatë javës do duhet të kini kujdes komunikimin pasi Merkuri duke qënë në drejtim të kundërt kalon nga shenja e Ujorit dhe e ndikon mjaftueshëm.

Karriera dhe financat: Çështje që lidhen me punën do t’ju mbajnë vëmëndjen gjatë javës, pasi nuk do ju duhet ti vëreni por edhe ti sqaroni . Jepini prioritet çështjeve që vijnë nga e kaluara pasi nëse nuk i zgjidh ka shumë gjasa të krijojnë problem në të tashmen. Prania e Afërditës në shenjën e Demit nga data 5/3 tregon se ka shumë mundësi të bini dakort në një bashkëpunim fitimprurës apo në një propozim i cili do bëjë subject kryesor bisedimi në ambjentin tuaj të punës

VIRGJËRESHA

Të përgithshme: Java do të fillojë veçanërisht fuqishëm për ju pasi Merkuri mund të vazhdojë në drejtimin e tij të kundërt, ndryshon ama shenjë dhe kalon tek shenja e Ujorit duke treguar se gjëndja komunikuese për shenjën tuaj do të përmirësohet mjaftueshëm. Tani është mundësia ti afroheni përsëri kolegëve tuaj për të zgjidhur disa çështje të cilat mund të kenë krijuar përplasje midis jush. Në fundjave, shoqërimi midis Diellit dhe Neptunit në shenjën e Peshqeve do të përforcojë lodhjen tuaj dhe për këtë nuk do ju lejojë të mendoni qartë çështjet që ju shqetësojnë.

Dashuria Këtë javë, Afërdita kalon ne shenjën e Demit në 5/3 dhe kjo lëvizje është shumë miqësore ndaj shenjës tuaj, duke treguar se ju pret një periudhë me mundësi në fushën sentimentale. Nëse ka ndonjë person që ju intereson, përpiquni të tregoni interesin tuaj dhe afrohuni, pasi do ju jepet mundësia përta bërë këtë. Nëse ndodheni në një lidhje do duhet të keni në mendje se në fundjavë shoqërimi i Diellit me Neptunin nuk do të favorizojë sinqeritetin.

Karriera dhe financat: Merkuri do të vazhdojë drejtimin e tij të kundërt por nga data 5/3 do të ketë kaluar në shenjën e Ujorit dhe do hapi rrugë çështjeve tuaj profesionale. Nga mesi i javës do ju jepet mundësia të afroheni me një koleg dhe të sqaroni një keqkuptim i cili mund të jetë krijuar midis jush. Mirë do të jetë të merrni përsipër disa vendime të rëndësishme pune dhe të jepni prioritet çështjeve të kaluara që lidhen me punën.

PESHORJA

Të përgithshme: Këtë javë ka shumë mundësi të vëreni se ju vijnë vazhdimisht informacione të cilat të kthejnë pas në pamje të kaluarën. Merkuri vazhdon drejtimin e tij të kundërt dhe në 5/3 kalon nga shenja e Ujorit duke sjellë ne sipërfaqe çështje sentimentale të kaluares. Fundjava meriton vëmëndjen tuaj pasi hyrja e Diellit/Neptunit në shenjën e Peshqëve nuk do të lejojë të përqendroheni në disa punë të përditshmërisë që mund të jenë mbledhur gjatë javës, me rezultat neglizhimin e tyre .

Dashuria: Hyrja e Afërditës në shenjën e Demit në date 5/3 tregon se kjo do të jetë një javë me pyetje e cila do ju sjellë me plot kuptimin e fjalës më prane partnerit tuaj. Kini kujdes hovi që mund të keni për të ndërhyrë në cështjet e tij/saj- akoma dhe kur sju takojnë, pasi mund të sjellë përplasje midis jush . Nëse jeni beqar/e ka shumë mundësi të kuptoi se morët një vendim të gabuar në fushën sentimentale kohët e mëparshme, tani do ju duhet ta rregulloni .

Karriera dhe financat: Puna mund të jetë prioriteti juaj këtë javë dhe kjo është e mirë pasi do të vëreni sesi për disa gjëra që nuk gjenit zgjidhje javën e kaluar , ose ju kishin stresuar , tani do të vendosen në një rend. Gjatë ditëve që duhet të kii kujdes janë e shtuna dhe e diela pasi shoqërimi i i Diellit me Saturnin ne shenjën e Peshqëve mund t’ju eliminojë kujdesin tuaj dhe vëmëndjen tuaj nga çështjet e punës dhe si përfundim të bëni ndonjë gabim në to.

AKREPI

Të përgjithshme: Këtë javë përpiquni të përqëndroheni në shtëpinë tuaj dhe në punët që ju janë mbledhur për të shpëtuar nga to, pasi me kalimin e ditëve aq më e vështirë do të jetë të gjeni kohë për to. Merkuri vazhdon drejtimin e tij të kundërt , por në datë 5/3 do të kalojë në shenjën e Ujorit duke treguar se mund të ekzistojnë përsëri ne tavolinën familjare çështje të së kaluarës. Fundjava me shoqërimin e e Diellit me Saturnin në shenjën e Peshqëve mund t’ju dërgojë në idealizimin e një personi që sapo keni njohur dhe kjo nuk do t’ju ndihmojë të dilni në përfundime të drejta për të .

Dashuria: Hyrja e Afërditës në shenjën e Demit në datë 5/3 tregon se kjo javë do t’ju shqetësojë shumë se çfare mendojnë të tjerët për ju. Miratimi i partnerit tuaj do të jetë i rendesishëm por përpiquni të mos e lini tju ndikojë. Nëse jeni beqar/e, nuk përjashtohet mundësia për të fituar interesimin e një personi që ndoshta e keni takuar më parë. Afërdita në këtë pozicion tregon se ka shumë mundësi të filloni një lidhje të re se shpejti.

Karriera dhe financat: Puna dhe detyrimet që rrjedhin prej saj do ju japin një të tashme të fuqishme gjatë javës dhe shume mundësisht t’ju krijojnë ankth. Përpiquni të gjeni prioritetet e duhura pasi ky është çelësi për të mos u stresuar. Deri në fundjavë kur do të realizohet shoqërimi i Diellit me Saturnin ne shenjën e Peshqëve , mirë do të ishtë të kishit “shpëtuar”- të paktën nga detyrimet profesionale të rëndësishme, pasi ditët e fundit të javës do të krijojnë pamje të mjegullt dhe nuk sugjerojnë të merreni më çështje të rëndësishme.

SHIGJETARI

Të përgjithshme: Këtë javë ka shumë mundësi të përqendroheni në çështje të përditshmërisë duke lënë të tjerat në rradhë të dytë. Merkuri vazhdon drejtimin e tij të kundërt por ë date 5/3 do të dryshojë shenjë dhe do të kalojë në shenjën e Ujorit. Kjo tregon se ka gjasa njerëzit e rrethit tuaj shoqeror t’ju japin informacione të vjetëruara, të cilat do plotësojnë puzzle-in e disa çështjeve të hapura . Fundjava, me shoqërimmin e Diellit me Saturnin ne shenjën e Peshqëve , ju tregon se duhet të shmangni blerjet për shtëpinë , pasi ka shumë mundësi të tërhiqeni nga blerjet e gabuara.

Dashuria: Këtë javë , Afërdita ndërron shenjë zodiaku dhe kalo nga shenja e Demit në 5/3 duke treguar se shqetësimi për çështjet tuaja sentimentale do t’ju shqetësojë në bazë përditshmërie. Sigurisht veç shqetësimit, ka shumë gjasa të ekzistojë dhe një flirtim me një person që e hasni në një ambjent që frekuentoni. Nëse ndodheni tashmë në një lidhje , shmangeni skenarin e mësipërm pasi shoqërimi i Afërditës me Uranin në shenjën e Demit në datë 8/3 tregon se ndryshimet që do ndodhin nuk do t;ju pëlqejnë aspak. Në fundjavë kërkoni mendimin e partnerit tuaj për një çështje që lidhet me shtëpinë tuaj, pasi shoqërimi i iDiellit/ Saturnit nuk sjell vendime te drejta.

Karriera dhe financat: Kjo javë do të ketë qetësi , mjaft të jeni të kujdesshëm me komunikimin pasi ajo do të shfaqi problematikat e saj. Merkuri vazhdon drejtimin e tij të kundërt dhe kalon nga shenja e Ujorit , duke krijuar kushte më te mira në punë. Veçanërisht të kujdesshëm duhet të jeni në fundjavë pasi shoqërimi i Diellit me Saturnin në shenjën e Peshqëve mund tju dërgojë në unifikimin e një situate ose të mos i kushtoni vëmëndje e duhur, diçka qe do ju shkaktojë përsëritje situatash.

BRICJAPI

Të përgjithshme: Java mund të fillojë neutral për ju , por me kalimin e ditëve do të vëreni se gjëndja juaj do të fillojë të ngrihet. Në këtë do të ndikojë hyrja e Afërditës në shenjën e Demit në 5/3 e cila do të krijojë nevojën për të investuar kohë vetes tuaj, pamjet tuaj por edhe jetës tuaj personale. Merkuri vazhdon të jetë në drejtim të kundërt dhe në 5/3 kalon nga shenja e Ujorit duke treguar se keshtu do të ketë ndryshime në ekonominë tuaj . Në fundjavë duhet të jeni më tepër të kujdesshëm pasi hyrja e Diellit/ Saturnit ne shenjën e Peshqëve do të unifikojë persona dhe situata.

Dashuria: Hyrja e Afërditës ne shenjën e Demit tregon se nga kjo javë gjërat në jetën tuaj sentimentale , do të fillojnë të përmirësohen. Këto ditë do të jenë shumë të mira për ju dhe partnerin tuaj mjaft të mos ketë ankesa të cilat mbështësin njëra tjetrën, pasi shoqerimi i Afërditës me Uranin ne 8/3 do ti sjellë në skenë me një mënyrë të fortë. Nëse jeni beqar/e, nuk përjashtohet mundësia e njohje me një person i cili do të zgjojë ndjenja të forta dhe do tju enthusiazmojë me rezultat të “shkriheni” lehtësisht.

Karriera dhe financat: Këtë javë detyrimet profesionale do t’ju trokasin në derë por ju ndoshta nuk do të jeni aty për ta hapur atë. Akoma dhe nëse prezenca juaj ndodhet në punë , mendja juaj është diku tjetër , dhe kjo mund tju shkaktojë problem gjatë kapërcimit të detyrimeve tuaja. Merkuri vazhdon drejtimin e tij të kundërt për këtë do duhet të jeni mjaft të kujdesshëm , pasi dhe në kombinim me oreksin që sdo të keni për të punuar, mund t’ju shfaqen problem.

UJORI

Të përgjithshme: Këtë javë Merkuri i cili lëvizte në drejtim të kundërt në shenjë e Peshqëve në 5/3 kalon nga shenja juaj- duke ndikuar më shumë ju që keni lindur nga dhjetditëshi i tretë i shenjës tuaj të horoskopit- duke sjellë keqkuptime dhe hamendësime. Kini kujdes veçanërisht kontaktin me personat tuaj të dashur pasi diçka që do thuani ju , diçka që do thuajnë ata, mund t’ju krijojë distancime midis jush. Në fundjavë , mirë do të ishte tja dedikoni shplodhjes tuaj pasi shoqërimi i Diellit /Saturnit në shenjën e Peshqëve do të sjellë në sipërfaqe lodhjen e javës. Shmangni jetën sociale të renduar pasi do të jetë ngarkesë për ju këtë javë.

Dashuria: Hyrja e Afërditës ne shenjën e Demit në 5/3 ngjyros javën dhe kthen interesimin tuaj tek partneri. Zgjidhni aktivitete me gjysmën tuaj dhe fokusohuni në bisedime që mund të bëni me të, pasi ato do t’ju ndihmojnë të vini me afër me njëri tjetrin. Nëse jeni beqar/e, hyrja e Afërditës me Uranin ne 8/3 , mund të ju sjellë pranë një person i cili do t’ju shfaqë interesimin e tij dhe madje mund t’ju surprizojë.

Karriera dhe financat: Punët dhe detyrimet mbajnë mirë dhe këtë javë , për këtë do ju duhet të jeni veçanërisht të kujdesshëm . Kalimi i Merkurit në vijë të kundërt në shenjën tuaj, ju tërheq vëmëndjen në diskutime që lidhen më punën dhe bashkëpunime , pasi atje mund të ketë disa paqartësi apo hamendësime. Shmangni investimet ekonomike pasi hyrja e Diellit me Saturnin në fundjavë do t’ju drejtojë në levizje rreziku në këtë fushë.

PESHQIT

Të përgjithshme: Këtë javë Merkuri mund të vazhdojë të lëvizë në drejtim të kundërt , por në date 5/3 kalon në shenjën e Ujorit duke ju lënë të qetë. Tani është mundësia e përshtatshme për të parë më qartë disa keqkuptime që und të kishin ndodhur periudhen e kaluar dhe të merrni përsipër përgjegjësitë tuaja . Gjatë fundjavës duhet të jeni të kujdesshëm dhe të sinqerte me personat që ju interesojnë , vecanërisht nëse nuk doni të ekspozoheni para tyre. Shoqërimi Diellit/Saturnit në shenjën tuaj do t’ju ndihmojë për të gënjyer për të dalë nga një situatë të vështirë , por kjo fsheh dhe rreziqe në rast se zbulohet.

Dashuria: Hyrja e Afërditës në shenjën e Demit në 5/3 tregon se java do të ketë lidhje të mjaftueshme sociale dhe takime me miq, të njohur akoma dhe më komshinj. Për ju që jeni beqar/e, skenari i mësipërm është vecanërisht ndihmues pasi shoqërimi Aferdita/Uranit ne 8/3 , rrit mundësitë për të njohur papritmas një person i cili do tju bejë klik. Nëse ndodheni në një lidhjë, kontakti me persona tuaj të dashur do t’ju ndihmojë të kaloni shumë mirë dhe të dilni nga rutina e përditshmërisë tuaj.

Karriera dhe financat: Këtë javë do të jetë më e lehtë të menaxhoni detyrimet tuaja profesionale dhe të vëreni se edhe ju vetë do ti mendoni ndryshe . Dhe kjo menyrë e re mendimi do tju ndihmojë në unifikimin e ture. Sigurisht nuk duhet të harroni se Merkuri vazhdfon drejtimin e tij të kundërt duke kaluar nga shenja e Ujorit ne 5/3 kështu që përsëri nevojitet kujdes në disa detaje praktike të cështjeve profesionale. Preferoni të përmbushni detyrimet e rëndësishme profesionale në fillim të javës pasi në fundjavë hyrja e Diellit /Saturnit në shenjën tuaj , sdo t’ju lërë mënd për to.