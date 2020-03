Gjykata e Lartë ka reaguar menjëherë në lidhje me operacionin “Mezhgorani”, ku mes 30 personave të arrestuar ishte dhe publicisti Henri Çili, i cili u la i lirë ditën e djeshme. Përmes një mesazhi drejtuar mediave, Gjykata bën me dije se Ardian Dvorani nuk ka pasur kontakt me asnjë person, ndërsa thuhet se dosjet shqyrtohen sipas radhës së ardhjes së tyre.

Deklarata e Policisë

Në datën 28.02.2020, nëpërmjet një deklarate për shtyp, Policia e Shtetit njoftoi publikisht disa të dhëna lidhur me disa veprime dhe rezultate të arritura në kuadër të një procedimi penal të regjistruar në vitin 2019 dhe një operacioni policor të emërtuar “Mezhgorani”. Menjëherë pas kësaj deklarate, në media u shfaqën informacione dhe komente se ishin ndaluar në kuadër të këtij operacioni edhe disa persona me dyshimin e përfshirjes së tyre në veprimtari që synonin të përshpejtonin shqyrtimin e së paku një çështjeje penale në Gjykatën e Lartë dhe më tej ndryshimin e situatës ligjore të personave të gjykuar dhe dënuar në këto çështje penale. Ndërmjet të tjerave, në media e përhap menjëherë edhe informacioni se njëra prej këtyre çështjeve penale, me nr. 52105-00941-00-2019, e regjistruar në Gjykatën e Lartë në datën 09.10.2019, ka si relator të saj gjyqtarin Ardian Dvorani. Njëkohësisht, informohej publiku se një apo disa nga personat e ndaluar ishin takuar me një funksionar të lartë të drejtësisë dhe kishin marrë prej tij/saj premtimin se kjo çështje penale do të shqyrtohej mes çështjeve të para sapo Gjykata e Lartë të bëhej funksionale. Duke i lidhur këto dy episode, ku padyshim i pari është i saktë dhe konfirmohet edhe nga të dhënat tona zyrtare, filloi të aludohej se në këtë takim ka qenë gjyqtari Ardian Dvorani apo ndonjë person tjetër që aktualisht apo në të ardhmen mund të ndikonte në realizimin e qëllimeve të tyre lidhur çështjen penale të sipërcituar. Ky aludim u përhap me nxitim në media pa kryer verifikimet minimale të fakteve dhe pa kërkuar informacion zyrtar nga ana e Gjykatës së Lartë. Po kështu, siç ndodh gjithmonë, shpesh edhe në mënyrë të qëllimshme, pa minimumin e kujdesit dhe të përgjegjësisë qytetare dhe institucionale në një shtet të së drejtës dhe me regjim demokratik, ky aludim u ushqye pa asnjë arsyetim të bazuar në prova dhe në mungesë të përsëritur të respektit për veten e tyre dhe veçanërisht për institucionet shtetërore nga subjekte politike dhe persona të ndryshëm që marrin përsipër të komunikojnë me publikun dhe në emër të publikut. Prandaj, ndërkohë që gjykata dhe prokuroria po kryejnë dhe duhet të kryejnë detyrat e tyre deri në fund edhe në këtë drejtim, duke ripërsëritur se në mënyrë kategorike nuk ka pasur asnjë lloj kontakti, të çfarëdo natyre dhe me çfarëdo personi, të gjyqtarit Ardian Dvorani, lidhur me çfarëdo çështjeje gjyqësore, përfshirë edhe çështjen penale nr. 52105-00941-00-2019, vlerësuam ti paraqesim publikut disa shpjegime të thjeshtuara për mënyrën se si administrohen çështjet gjyqësore, si caktohet gjyqtari relator, si caktohet dhe kur shqyrtohen çështjet nga kolegjet e gjykatës, si edhe disa të dhëna konkrete të mënyrës se si është proceduar me çështjet penale në periudhën Nëntor 2019 dhe deri më sot. Gjyqtari relator i çdo çështje që vjen për shqyrtim në Gjykatën e Lartë caktohet nëpërmjet shortit elektronik në mënyrë të menjëhershme dhe të rastësishme, menjëherë në momentin e regjistrimit të saj në regjistrat e kësaj Gjykatë. Sipas natyrës së tyre, çështjet gjyqësore në Gjykatën e Lartë shqyrtohen duke respektuar radhën e ardhjes së tyre për shqyrtim pranë kësaj Gjykate. Përjashtimisht, në raste të caktuara dhe të motivuara sipas kritereve të paracaktuara dhe të miratuara në rregullat e brendshme të administrimit të tyre, çështje konkrete mund të shqyrtohen në mënyrë të përshpejtuar, jashtë radhës së ardhjes për shqyrtim në Gjykatën e Lartë . [1] Procesi i përshpejtimit të gjykimit të çështjes, jo vetëm që kërkon përmbushjen e këtyre kritereve, por edhe angazhimin dhe pëlqimin paraprak të gjyqtarit relator, kolegjit përkatës dhe Kryetarit të Gjykatës. Aktualisht, për shkak se në Gjykatën e Lartë ka vetëm një gjyqtar në detyrë, të gjitha çështjet gjyqësore, të çdo lloji e natyre, pavarësisht nga koha kur kanë ardhur për shqyrtim, në sistemin e administrimit të çështjeve rezultojnë me gjyqtar relator të vetmin gjyqtar në detyrë: Ardian Dvorani. Gjithsesi, në sistem e administrimit të çështjeve dhe në secilën dosje administrohet edhe historiku i caktimit të gjyqtarit relator dhe ndryshimet që mund të kenë ndodhur gjatë kohës që çështja është në pritje për tu shqyrtuar nga kolegji përkatës. Natyrisht, në të ardhmen, me emërimin dhe fillimin e detyrës së gjyqtarëve të rinj, do të veprohet me shpërndarjen e çështjeve dhe caktimin e gjyqtarëve relatorë që duhet të procedojnë me përgatitjen e secilës çështje për relatim dhe më pas për gjykim në kolegjin përkatës. Pavarësisht se Gjykata e Lartë prej kohësh ka qenë pjesërisht funksionale dhe prej shumë muajsh nuk është funksionale me pasojë pamundësinë e gjykimit të çështjeve, janë marrë të gjitha masat e mundshme, është punuar dhe vijon të punohet me intensitet të lartë për studimin e dosjeve dhe përgatitjen e relacioneve përkatëse nga ana e këshilltarëve ligjorë të Gjykatës së Lartë. Këto përgatitje bëhen për të krijuar sa më shumë mundësi që, kur Gjykata të bëhet funksionale, të jetë në gjendje të shqyrtojë

