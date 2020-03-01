Ne mbyllje te kongresit zgjedhor dhe te votimit per emrat e rinj te Asamblese se socialisteve jane publikuar emrat e 134 te perzgjedhur nga vota e pak me shume se 1200 delegateve.
Mes emrave te njohur te cilat jane konfirmuar si anetare jane dy ish kryebashkiaket ai i Durresit Vangjush Dako dhe i Elbasanit Qazim Sejdini.
Te dy ish kryetaret socialiste kane qene ne qender te akuzave te opozites per lidhjet e tyre me krimin e organizuar dhe bandat.
Qarku i Tiranes do te perfaqesohet mes 24 anetareve me kryetarin e keshillit bashkiak Aldrin Dalipin, zevendes kryetarin e bashkise Arber Maznikun dhe kreun e kadastres, Artan Lame.
Nr QARKU BASHKIA EMER MBIEMER
1 SHKODËR Shkoder BLEDIANA NIKA
2 BRISELA KADIA
3 GJIN BRIGJA
4 JETMIR LUMAJ
5 VIOLETA STAKA
6 Malesi e Madhe LIZA DEDA
7 ELSAMED MUKAJ
8 Vau Dejes MARK ZHURI
9 Puke PAULIN LULI
10 KUKËS Kukes VJOLLCA GASHI
11 ZENEL CENGU
12 Tropoje MUJE GOSTURANI
13 Has SHANI KASTRATI
14 LEZHË Lezhe MAJLINDA MILOTI
15 SIMONELA FLORINI
16 HASAN MUÇA
17 Mirdite GEZIM KAÇORRI
18 FLORA JUSHI
19 Kurbin IRISI TAHIRAJ
20 DIBËR Diber ADELA PUCA
21 DONIKA HYSENI
22 AGRON CARA
23 Bulqize FESTIME MJESHTRI
24 ARDIT KAJA
25 Klos ZEQIR LOSHA
26 Mat ANILA STAFASANI
27 DURRËS Durres ANA DHAMO
28 ANILA KAPEDANI
29 AURORA HYKA
30 AFRIM BAKAJ
31 ARDIAN CELA
32 VANGJUSH DAKO
33 Shijak ELTON VARAKU
34 Kruje BESA SHETA
35 GJON BARDHI
36 TIRANE TRENDELINA JAKU
37 FLORJAN PULLAZI
38 ARTAN LAME
39 ELTON KACIDHJA
40 SONILA QATO
41 ERGESTA NINGA
42 LIRI QOSHI
43 ANILA SHEHU
44 ALDRIN DALIPI
45 ARLI NASKA
46 AIDA LLAZANI
47 AIDA PRENDI
48 KLODETA DIBRA
49 ADMIR ABRIJA
50 ARBËR MAZNIKU
51 GENT GAZHELI
52 REZART ELMAZI
53 ZHANETA BEQIRI
54 ALKETA HILA
55 TAULANT TUSHA
56 Vore BASHKIM HAXHIU
57 Rrogozhine ANITA HAKANI
58 Kamez JAMDIELLA ÇIPA
59 YLLI METALLARI
60 Kavaje ANIDA PAPOJ
61 FIER Fier ENKELEDA PESHKEPIA
62 FATBARDHA MERKAJ
63 MIRELA LEVANAJ
64 NEVILA SHUKE
65 ERVIN BUSHI
66 GEZIM DHIMA
67 THEMION MILE
68 Lushnja ERISELDA SEFA
69 LAURETA XHAFA
70 KRENAR HAXHIU
71 LEDIO GJYLA
72 Divjake ANA NAKO
73 AVDI SNALLA
74 Patos KLARITA SEMANJAKU
75 Roskovec RRAPI BABA
76 Mallakaster ZAMIR MALASI
77 BERAT Berat ARISA TOSKA
78 ANIDA DHANA
79 ALBAN GJOKA
80 DORJAN SHEHU
81 Kucove EGLANTINA VERIA
82 FATMIR DOKSANI
83 Ura Vajg PETREF SULA
84 Poliqan OLIGERT DYRMISHI
85 Skrapar LEDIO MUSTAFALLARI
86 ELBASAN Elbasan DESANTILA TAHIRAJ
87 DORINA ROSENI
88 ETLEVA MEZINI
89 ERMIRA URUPI
90 ADI QOSE
91 ARBEN ASLLANI
92 QAZIM SEJDINI
93 Peqin KASTRIOT SALLA
94 Cerrik BESNIK BINJAKU
95 Belsh ENDRI PEPA
96 Gramsh GRETA LENA
ROLAND LLAPUSHI
97 BESJON AJAZI
98 Librazhd BRIXHILDA BICAKU
99 ERALDO XHANI
100 Prrenjas ALBINA RIRA
101 Korce ANXHELA TAHO
102 ENSLEMVERA ZAKE
103 ILIR BAJLOS
104 PETRIKA TOLLKUÇI
105 Pogradec ELONA KATIRAJ
106 ALFONS OLLDASHI
107 ERION THËNGJILLI
108 Maliq JONA VINA
109 FLORENC TABAKU
110 Devoll ELIARTA BYLYKU
111 HENRIK RUSI
112 Kolonje BRIKENA ALI
113 IGLI RADOMI
114 GJIROKASTËR Gjirokaster IBLO SHKURTA
115 SOKOL FERUNI
116 Tepelene ZHENI MECE
117 Memaliaj LAERT DURAJ
118 Dropull PIRRO BOBOLI
119 Permet BUJAR IBRAHIMI
120 Kelcyre DHIMITRAQ ZOTO
121 VLORË Vlore AFRIM QENDRO
122 BRUNILDA MERSINI
123 ZARE BALLAJ
124 ARDIAN SKENDAJ
125 GEZIM CAPOJ
126 PRANVERA RESULAJ
127 LAME TROQE
128 ALBANA HODAJ
129 Selenice MARTIN DANAJ
130 Himare ALEKO TATO
131 Sarande SHEME LULO
132 LINDITA KONDI
133 Delvine SKERDIAN MEHMETI
134 Finiq GALIA KOCI
135 Konispol RAMIS HUSI