Pas shqetësimeve të fundit të ngritura lidhur me rritjen e çmimeve të disa produkteve farmaceutike, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve ka ushtruar kontrolle pranë farmacive dhe depove farmaceutike në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë.

Gjatë kontrollit të datës 28 dhe 29 shkurt, strukturat e hetimit tatimor, gjatë monitorimit në terren kanë kryer në total 98 verifikime ku janë konstatuar 25 shkelje.

8 Mallra pa faturë tatimore;

4 raste për moslëshim kuponi tatimor;

2 raste për mosafishim liste çmimi për biznes të vogël;

1 rast për mosafishim liste çmimi për biznes të madh;

2 raste për referim hetimi.

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve në ditët në vazhdim do të vijoj me kontrollet dhe do të jetë gjithmonë në krah të biznesit të ndershëm, duke treguar zero tolerancë ndaj shkelësve të ligjit.