Pas mbledhjes së Kongresit ne diten e trete, Kryeministri Rama zhvilloi një takim informal, në një prej lokaleve në kryeqytet, me disa prej ministrave dhe deputetëve.



Pjesë e grupimit ishin, edhe kryetari i Kuvendit, Gramoz Ruçi e kreu i grupit, Taulant Balla. Më pas, tryezës iu bashkua dhe kryetari i Bashkisë, Erion Veliaj qe ka zgjedhur te shkoje me të birin.



Vogëlushi ngjalli vëmendjen e të gjithë të pranishmëve pasi Veliaj shkoi me te ne krah por djali me pas u ngrit dhe luajti derisa babai i tij e mori ne krahe serish dhe i dha dicka per te konsumuar me ndihmen e nje prej kolegeve socialiste.

VIDEO E A2 cnn



Anetaresohuni ne Forumin e LajmiFundit.al dhe diskutoni e postoni lirisht per te gjitha temat qe deshironi!