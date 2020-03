E Diela e parë e pranverës do të jetë në nikimin e presionit të lartë (A) atmosferik e cila do të ifluencojë në territorin e Shqipërisë.

E Diel dt 01 Mars 2020 moti do të jetë me kthjellime dhe shtim të vranësirave mesatare deri të dendura gjatë pasdites dhe gjatë mbrëmjes do të pasohen nga rrreshje shiu në veri. Era do të intesifikohet me drejtim Jugperëndim (SW) me shpejtësi 10-20 m/sek në bregdet. Valëzimi do të jetë i forcës 6 me lartësi vale 1,5 -2,0 metër në det të hapur. Temperaturat do të jenë me rritje.

Temperaturat min dhe max:

Zonat malore -2/12°C

Zonat e ulëta -2/18°C

Zonat bregdetare 4/17°C