Aksidenti i rende ne Tapize, vdes ne spital njeri nga te plagosurit

Aksident në urën e “Tapizës”, në Fushë Krujë. Një autobus me pasagjerë është përplasur me një mjet tjetër.

Si pasojë e aksidentit kanë mbetur të lënduar 7 persona pasagjerë, nga te cilet njeri humbi jeten ndersa gjashte te tjeret jane ne spital nen kujdesin e mjekeve.

Policia njoftoi se tri automjete janë përplasur në afërsi të fshatit Dritas teksa kanë mbetur 7 persona të plagosur disa prej të cilëve po transportohen drejt Tiranës nderkohe qe njeri prej tyre nuk arriti te mbijetoje.

Një mjet ”Touran” me targat AA 392 PY, një autobuz tip ”Benz” me targat AA 358 DG si dhe një automjet tip ”Benz” me targat AA 722 NT janë përplasur me njëra tjetrën.

Dyshoet se shkak ka qenë ndërprerja e gabuar e rrugës nga një prej automjeteve, por nuk dihet se cili prej automjeteve. Si pasojë e aksidentit është shkaktuar një trafik i rënduar në dy kahet e saj prej 10 km.