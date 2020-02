Megi Mane, mbesa e Muharrem Manes, një prej të shumtëve që është ekzekutuar nga regjimi komunist ka patur një përplasje të ashpër me Rezarta Shkurtën, nusen e Ermal Hoxhës, nipin e ish-diktatorit Enver Hoxha.

Rezarta Shkurta kishte publikuar një dedikim për të ndjerën, të cilën e thërriste ‘nëna Mija’, mbesa e të ekz ekutuarit Muharrem Mane ka gjetur nevojën të komentojë në këtë status. Duke mos gjetur hapësire, pasi Rezarta që publikoi momentet e ndjera të vazjës së saj Hera me stërgjyshe, Megi është drejtuar në inboksin e këngëtares.

Biseda e plotë

Megi Mane: I vafshi nga pas Nexhmije Hoxhes i madh e i vogel. Mos ngelt kemb e juaj ne kete tok. Familje me duart me gjak

Rezarta Shkurta: Cfaredo opinioni qe mund te kesh, kedo te kesh perball te mire e te lig, mos e ndot shpirtin tend me energji negative, sepse nuk i ben askujt keq pervec vetes. Une ste kam ber asgje qe te me urosh te keqen, dhe respektoje mendimin tim sic une respektoj tendin. Personalisht une te uroj vetem te mira, ty dhe cfare te do zemra.

Megi Mane: Ajo plehra e keqe me ka vrar gjysherit me ka tor turuar nenen neper kampe internime e ti me flet per mirsine e nji kriminelje. Tet vi turp qe ke pranuar te behesh pjes e nji soje te flliqur si ajo…ajo ndyresir qe iku sot i ka duart e lara me gj akun e njerzve tan…dhe aj gja k do rendoj dhe ne koken e vajzes tende. Fakt dhe realitet. JENI FAMILJE ME DUART E LYERA NE GJ K.

Rezarta Shkurta: Ti ti hash mu*in vajzes time , sic ja hengret dhe asaj. Shko bej foto mbi gomar. Se aq e ke kapacitetin. Dhe mir ja ka ber surretve si puna juaj

Megi Mane: Me mir me gomar se me ato komunistat si jy

Rezarta Shkurta: Të na hani mutin mu në b*th

Megi Mane: Kri minela. Se kur*ar e drogaxhi nuk u bem si ju