Strazimiri: Rama votat do t’i marrë me “çunat”, asnjë rritje pagash

Pas deklaratës së bëri kryeministri Edi Rama në lidhje me nisëm e qeverisë se do të ketë amnisti fiskale për të gjithë shqiptarët që deklarojnë pasurinë, vjen një reagim nga Partia Demokratike.

Përmes një mesazhi në rrjetet sociale, ish-deputeti i PD-së Gent Strazimiri ka sulmuar kryeministrin Rama, ndërsa theksoi se ky i fundit kërkon mandat të tretë por nuk flet për rritje pagash dhe pensionesh.

REAGIMI I STRAZIMIRIT

Kërkon “një mandat të tretë” dhe “800 mijë vota”, por nuk “lançon”:

– as rritje pagash,

– as rritje pensionesh,

– as ulje taksash,

– as ulje të çmimeve,

JO!

“Lançon amnesti të përgjithëshme” për paret e “çunave”… mjafton që të mos jenë pare droge (?!), prostitucioni (?!), trafiqesh…. (?!)

PSE?

Sepse e qeveria e “çunave”, për të marrë “mandatin e tretë” nuk ka nevojë për votën e pensionistit, as të rrogtarit, as te dyqanxhiut e biznesmenit!!!

Qeverisë së “çunave”, votën ia sjellin “çunat”!!!

“Çunat” me “influencat” e tyre, merren me grumbullimin e votave për qeverinë “që u qan hallet” !!!!

Qeverisë së “çunave” nuk i duhet vota për të marrë mandatin e tretë, sepse do ia marrin “çunat” … siç “morën votat” për mandatin e dytë!!!!

KAQ!!!!!!