Në vijim të bisedave të përgjuara, dhe si rezultat i pagesës së një shume prej 30 mijë euro nga një personazh i quajtur “Sokol” që vepron si ndërmjetësues, në emër të familjes së Feti Yzeiraj të dënuar me burgim të përjetshëm, është vërejtur se nga kjo shumë kunati i Henri Çilit, ka dalë duar bosh. Kjo pasi, Çili siç del edhe në dosjen e prokurorisë së Përmetit, nuk i ka dhënë asnjë lekë kunatit të tij Gazmir Ajdinaj, dhe për pasojë ky i fundit ka mbetur i pakënaqur. Aty i ka kërkuar një shokut të tij me emrin Aldo, që të telefonojë Henri Çilin dhe të shfaqet sikur është Sokoli me të cilin Çili ishte takuar dhe kishte marrë 30 mijë eurot, për t’i dhënë se tërhiqet dhe kërkon të marrë lekët pas.Gazmir Ajdini e ka marrë Sokolin nga Mallakastra në telefon më datë 4 shkurt 2020Nga përgjimet, prokuroria thotë se ka rezultuar se “Gazmir Ajdinaj po përgatit për të marrë një shumë të konsiderueshme parash nga “Sokoli” nga Mallakastra, i cili vepron si ndërmjetës për një person tjetër po nga Mallakastra me qëllim për ta ndihmuar. Nga bisedat e përgjuara ka rezultuar se ata kanë lënë një takim për në 5 shkurt 2020. Nga sa kuptohet nga dosja e prokurorisë, fillimisht mund të jetë menduar që takimi të bëhet vetëm mes Gazmir Ajdinit dhe Sokolit për të marrë lekët. Por më 12 shkurt kur më në fund është realizuar takimi në ambientet e Universitetit Europian të Tiranës, kanë qenë Sokoli, ndërmjetësuesi për të dënuarin me burgim të përjetshëm, Feti Yzeiraj, Henri Çilit dhe Gazmir Ajdinit. Sokoli rezulton t’i ketë dhënë Henri Çilit shumën prej 30 mijë euro. Për shkak se Gazmir Ajdini ka mbetur i pakënaqur nga Henri Çili, pasi ky nuk i ka dhënë pjesën e tij, ai ka menduar të bëjë një mashtrim, duke i telefonuar një shokut të tij me emrin “Aldo, të cilin e instruktoi se duhet të telefononte Henri Çilin dhe të sillej sikur ishte Sokoli që i kishte dorëzuar 30 mijë euro në biznesin e tij.”Do të marrës në telefon kunatin tim. Do t’i prezantohesh si shtetasi me emrin “Sokol” që takoi sot në biznesin e tij. Dhe ti thuash që nuk dua të vazhdoj më atë muhabetin dhe që kërkon kthimin e shumës prej 30 mijë euro që ka dorëzuar sot”, është biseda e përgjuar mes Gazmir Ajdinit dhe djalit me emrin Aldo. Pas mbylljes së telefonit personi me emrin “Aldo” bën sipas udhëzimeve.Ka shumë gjasa që sasia e parave që fillimisht është marrë nga Henri Ccili të jetë kthyer sërish mbrapsh, ku besohet se me anën e këtij rrengu, shuma prej 30 mijë euro i ka shkuar kunatit të Çilit, Gazmir Ajdinaj.

