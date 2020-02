TIRANË

Ne fjalën e tij në Kongresin e PS, kryeminisitri Edi Rama komentoi manifestimin e thirrur nga Presidenti Ilir Meta më 2 mars. Ndërsa nuk kurseu ironitë, Rama tha se aleanca kundër drejtësisë së re, po kërkon të bëjë një besëlidhje të dytë të Lezhës.

“Kthe kokën pas s’ka kundërshtar, shiko para, është bosh, vërtet dalin shajnë e bërtasin, janë si goditjet e lugëve në tenxhere bosh. Dhe në këto kushte ne duhet ta lexojmë këtë rrezik, se njerëzit e ndjejnë shumë më shumë se ne ‘boshin’. Ne përjetojmë gjithë goditjen sulmet, e akuzat. Duke qenë të rrethuar nga boshi, ndjehemi si qendra e botës. Po njerëzit nuk i shohin këto.

Njerzit po presin besëlidhjen e dytë të Lezhës më 2 mars, do ngatërrojnë Gjergj Kastriotin me armiqtë e betuar të reformës në drejtësi. Po e bëjmë të mundur ne, po ndodh sot reforma në drejtësi.

Tani këta aleanca kundër drejtësisë së re, do bëjë besëlidhjen e dytë të Lezhës, duke ndenjur këtu, pa u lodhur të shkojë në Lezhë. Nuk i shohin njerëzit fare, njerëzit shohin nga ne. Duhet të shohim përtej atyre me të cilat jemi mësuar të fitojmë. Nesër nga ne do të kërkohet shumë më tepër. dhe s dua të merrem me katandisjen e konkurentëve. janë katandisutr si karikatura të vetes së tyre, po duhet te kuptojmë se ku ‘boshi’ është armik i rrezikshëm. “ tha Rama.