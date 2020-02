Amnisti per pasurite, cfare deklaroi Rama per ata qe duan te legalizojne parate

Kryeministri Edi Rama njoftoi sot nga Kongresi i PS, se do te aplikohet ne Shqiperi nje amnisti per ata qe duan te legalizojne pasurite e pa deklaruara, mjaft qe ato te mos kene burim kriminal.

Askush nuk ka dhene sqarime per kete nisme megjithate, eshte me interes deklarata e plote qe Rama beri per kete fakt:

“Do bëjmë një amnisti të përgjithshme që të gjitha paratë dhe asetet t’i deklarojnë. Kjo do bëhet sepse jemi këtu për të punuar për ata që na kanë sjellë këtu. Emigrantët nuk mund të mbajnë më para andej sepse i thonë këtu nga i more.

Ata që nuk i kanë paratë përmes krimit, ose janë politikanë, gjykatës, prokurorë dhe subjekte do japin llogari nga unë i pari për çdo gjë që kemi. Pastaj secili t’i dalë për zot. Nuk ka më aty PS, PD, aty ka ose ndershmëri, ose te vendi. Të tjerët duhet t’i sjellin paratë në Shqipëri dhe t’i fusin në bankë me një interes minimal.

Besoj se kjo do të na japë mundësinë ta shtyjmë ekonominë edhe më shumë. Kur kalon afati kush nuk i ka deklaruara do japin llogari. Kjo do të na japë mundësinë ta shtyjmë ekonominë edhe më tej. Kur mbaron afati pastaj, je tek OFL, ke bërë e nuk ke bërë krime.

Do fusim elementin që të gjitha pasuritë e shqiptarëve jashtë do të deklarohen këtu si në çdo vend në botë. Shteti shqiptar duhet t’i dijë, dhe ka të drejtën të të gjëmojë deri në fund të botës nëse ke një shtëpi apo pasuri që nuk e keni deklaruar”.