Viti 2020-2021 me rregulla të reja, 25-vjeçarja bën foton e patentës me maskë
25-vjeçarja bëri foton e patentës me maskë dhe arsyeja sipas saj ishte sepse shkrepi dy foto, një me maskë dhe një pa maskë, pasi në fillim harroi.
Lesley Pilgrim nga Kalifornia tregon se kur ka marrë patentën ka parë që fotografi ka regjistruar foton me maskë. Kjo situatë sipas autoriteteve mund të rregullohet. Ata i kanë thënë se mund ta zëvëndësojë falas.
Në fillim thjesht po e shikoja dhe mu desh pak kohë ta kuptoja. Pastaj fillova të mendoj, ‘Oh Zot, si një studente e drejtësisë unë e di që kjo nuk është e ligjshme. Nëse unë ja jap këtë një oficeri policie ai do të mendojë se është e rreme dhe unë do të jem në telashe. Unë ja dërgova miqve të mi e shqetësuar dhe i pyeta se si të veproja, ndërsa ata të gjithë qeshën me mua”, tha ajo.
Lesley ka treguar se ka aplikuar për kartën e re, ndërkohë që deri tani ka përdor kartën me maskë, ndërsa ka treguar situatat komike që është përballur.
Herën e parë që ja dhashë një kamarieri, ai nuk më tha gjë dhe mendova kjo është qesharat. Ndërsa herën e dytë ai më tha:” Oh ti ke harruar të heqësh maskën,” dhe pastaj vazhdoi punën e tij.