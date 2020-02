Fundjava me reshje të dendura shiu e bore dhe erëra të forta do të pasohet nga kthjellimet të cilat do të vijojnë të paktën deri të mërkurën.

Dita e shtunë nis kthjellime dhe vranësira të shpeshta kryesisht në Veri-Verilindje por pasditja fuqizon kthjellimet në të gjithë vendin.

Dita e diel, vijon me kthjellime dhe vranësira kalimtare deri në orët e vona të pasdites kur vranësirat bëhen më të dukshme në territor.

E hëna, gjatë gjithë ditës, paraqitet me kthjellime dhe alternime vranësirash. Era deri të hënën, do të fryjë e lehtë dhe mesatare, me shpejtësi deri 30 km/h nga drejtimi Perëndimor.

Temperaturat e ajrit me rënie të lehtë mëngjesin e së hënës por rritje me të paktën 2°C gjatë mesditës. Rritja do të vijojë të martën dhe të mërkurën duke variuar nga 6°C mëngjesi më i freskët në zonat malore deri mbi 28°C, në orët e mesditës, zonat Perëndimore.