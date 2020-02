Arrestimi i Henri Cilit, deklarata e plote e policise: Pjese e bandes se droges ishin 37 persona

Drejtori i pergjithshem i policise Ardi Veliu ka dale ne nje deklarate per median ne lidhje me arrestimin e Henri Cilit.

Veliu tha se Cili eshte vene ne pranga me akuzen e mashtrimit, ushtrimit te ndikimit te paligjshem, fshehje te ardhurash, falsifikim dokumentesh dhe mashtrim.

Sipas kryepolicit, hetimi per kete rast ka nisur 6 muaj me pare ndersa pjese e operacionit te zhvilluar ne disa qytete kane qene persona qe jane arrestuar me akuza per trafik e shperndarje droge por edhe loto sportive, citon lajmifundit.al.

Ardi Veliu tha se gjate operacionit jane kontrolluar 61 banesa, 30 makina, por edhe tri pushke, sasi municionesh dhe 13 automjete si dhe rreth 128 kilograme kanabis sativa.

Lajmifundit.al meson se ne aksion kane marre pjese dhjetera grupe te policise ne Tirane, Durres, Gjirokaster, Elbasan dhe qytete te tjera./lajmifundit.al

