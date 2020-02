Arrestimi i Henri Cilit, deklarata e plote e policise: Pjese e bandes se droges ishin 37 persona

Policia dhe prokuroria kane bere me dije detaje nga hetimi per dosjen penale ndaj Henri Cilit.

Pikenisja e gjithe historise mesohet se ka qene shtetasi Gazmir Ajdini, i konsideruar si kunati apo vellai i bashkejetueses se Henri Cilit.

Ajdini ka qene i arrestuar per lende narkotike dhe eshte njohur ne burg me shtetasit Arbjon dhe Alban Aliko, me te cilet ka diskutuar per nje skeme te mundshme per lirimin e tyre nga burgu, citon lajmifundit.al. Sipas prokurorise, ne loje ka hyre me pas babai i vellezerve Aliko ndersa perpjekjet kane vazhduar edhe nga Gazmir Ajdini qe ka komunikuar me bashkejetuesin e motres se tij Henri Cilin.



Ky i fundit pretendohet se ka marre persiper qe te nderhynte ne sistemin e drejtesise me qellim qe dosja e vellezerve Aliko, te shqyrtohej sa me shpejt ne gjykaten e larte ku jane grumbulluar deri tani mese 30 mije dosje, citon lajmifundit.al. Sipas burimeve mesohet se ne dosjen e prokurorise permendet nje takim i Cilit me nje zyrtar te gjyqesorit dhe propozimi qe dosja e vellezerve Aliko te ishte nje nga 50 ceshtjet qe do te shqyrtohej shpejt.

Per realizimin e kesaj skeme mesohet se bebai i vellezerve Aliko kishte negociuar me Henri Cilin lidhur me nje pagese totale ne vleren 750 mije euro.

Pjese e saj ishin dhenia e shumave dorazi por edhe dorezimi i disa pronave tek personat qe do ta realizonin kete skeme. Lajmifundit.al ka mesuar se shtetasi Gazmir Ajdini ka marre disa shuma nga babai i vellezerve Aliko nderkohe qe ceshtja e dy djemve te akuzuar per vrasjen e efektivit te policise Ibrahim Basha ne Lazarat, pret gjykimin ne gjykaten e Larte./lajmifundit.al

