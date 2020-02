Reshje shiu në Tiranë, në zonat malore pritet dëbore, ja parashikimi i motit

Tirana ka nisur ditën me reshje të dendura shiu e breshëri mëngjesin e sotëm, ndërsa moti i keq është shtrirë në të gjithë vendin përgjatë natës. Sipas Meteoalb, e enjtja mbetet me reshje ku në lartësinë mbi 600 m nga niveli i detit do jenë reshje dëbore. Temperaturat e ajrit sot luhaten nga 2°C mëngjesi në zonat malore deri në 19°C mesdita në bregdet.

Ndërsa sipas Shërbimit Meteorologjik Ushtarak mbi vendin tonë po depërtojnë masa ajrore të paqëndrueshme, të shoqëruar me erë hera-herës të vrullshme më e theksuar përgjatë vijës bregdetare.

Gjatë orëve të natës së kaluar e deri në orët e mesditës së sotme reshjet e shiut me intensitet deri mesatar do të mbeten prezente në të gjithë territorin. Në lartësinë mbi 300 metra në verilindje dhe 500 në pjesën tjetër të vendit reshjet e shiut do të konvertohen në reshje bore. Në orët e pasdites reshjet do të lokalizohen në zonat malore në formën e dëborës.

Përgjatë vijës bregdetare si dhe zonat luginore të vendit era do të jetë me shpejtësi deri në 23-30 m/s. Përkohësisht parashikohet stuhi ere në mesditë ndërsa valëzimi në det parashikohet i forcës 5-6 ballë.

Temperaturat parashikohen:

vendet malore 2°C deri në 6°C

vendet e ulëta 4°C deri në 10°C

vendet bregdetare 5°C deri në 10°C