Raporti/ Rriten me 13% kërkesat për azil në BE

Agjencia Eropiane për Mbështetjen e Azilit (EASO), bën me dije se kërkesat për azil në 28 vendet anëtare të Bashkimit Evropian (BE) u rritën me 13 për qind në 2019 krahasuar me një vit më parë. Në “Raportin vjetor 2019 për Situatën e Azilit në BE” publikuar nga EASO janë dhënë informacione rreth aplikimeve për azil dhe fluksin e refugjatëve në vendet anëtare.

Sipas raportit, në vitin 2019 numri i personave që aplikuan për azil u rrit me 13 për qind në krahasim me vitin 2018. Në të njëjtën kohë kjo rritje u regjistrua si rritja e parë vjetore pas krizës së refugjatëve që shpërtheu në vitin 2015. Në vitin 2018 në BE aplikuan për azil 664.480 persona ndërsa në vitin 2019 kjo shifër u rrit në 714.200.

Aplikimet më të shumta janë nga Siria, Afganistani dhe Venezuela

Numrin më të madh të aplikimeve për azil e zënë, sirianët 72.254, afganët 59.706 dhe venezuelianët 45.166, ndërkohë që më shumë janë pranuar aplikimet e aplikantëve nga Siria, Jemeni dhe Eritrea. Thuhet se vendet anëtare të BE-së kanë dhënë përgjigje pozitive për 33 për qind të aplikimeve. Theksohet se 3 për qind të aplikimeve për azil e përbëjnë fëmijët e pashoqëruar, ku është shënuar rritje kryesisht nga vendet si Vietnami, Afganistani dhe Eritrea.