Parashikimi/ Ja si do jetë moti ditën e nesërme

Moti për ditën e nesëme pritet të jetë i kthjellët në të gjithë vendin. Herë pas here do të ketë kalime vranësirash të lehta më të dukshme në zonat juglindore.

Era do të fryjë mesatare me shpejtësi mbi 30km/h nga drejtimi Verilindor duke krijuar dallgëzime në det deri 2-3 ballë. Valëzimi në det, do të jetë i forcës 2-3 me lartësi vale 0.6-1.2 metër.

Pasditja dhe mbrëmja mbeten në kthjellime dhe vranësira të shpeshta në të gjithë territorin . Temperatura e ajit mbetet konstante në mëngjes, por pritet një rritje në mesditë.