NATO zbarkon në qershor për herë të parë në Tiranë! Xhaçka: Garantimi i sigurisë, sfidë për ne

Besimi i dhënë Shqipërisë për mbajtjen për herë të parë të Ministerialit të Mbrojtjes të NATO-s sjell dhe shumë detyrime e përgjegjshmëri për Policinë Ushtarake dhe Forcat e Armatosura. Ministrja e Mbrojtjes Olta Xhaçka tha se policia ushtarake do ketë një detyrë aspak të lehtë, por që do e kryejë me sukses duke siguruar mbrojtjen gjatë Ministerialit të NATO-s dhe shoqërimi i delegacioneve të huaja gjatë dy ditëve në Tiranë. Xhaçka tha se kjo përgjegjshmëri do jetë një sfidë për policinë Ushtarake, ku synimi i saj për vitin 2020 është certifikimi i saj në nivel kombëtar të kompanisë operacionale dhe bërja pjesë e forcave reaguese të Aleancë.

‘Policia Ushtarake këtë vit do të ketë një detyrë aspak të zakonshme. Sigurimi i Ministerialit të Mbrojtjes së NATO-s dhe shoqërimi i delegacioneve do të jetë sfidë për ta, edhe pse jam më se e bindur në aftësinë e djemve dhe vajzave tona. Megjithatë, certifikimi i kompanisë së operacioneve si pjesë e forcave reaguese të Aleancës do të jetë realisht një arritje jo vetëm për Policinë Ushtarake, por për gjithë Forcat e Armatosura.’ shkruan xhaçka.

Për herë të parë pas 10 vitesh takimesh në Belgjikë, Ministeriali i Mbrojtjes së NATO-s organizohet në Ballkanin Perëndimor, konkretisht më 17 dhe 18 qershor në Tiranë duke vlerësuar sigurinë që vendi ynë përcjell.