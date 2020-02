Ish-Deputeti i PS Limoz Dizdari mbështet me 2 Mars kauzën mbarëkombëtare të Presidentit Meta

Ish- deputeti i PS-së Limoz Dizdari është pro kauzës së Presidentit Ilir Meta dhe pohon se ai do të jetë në shesh në 2 mars.

Meta shprehet nga ana tjetër me një status në FB se kompozitori Dizdari është një artist i madh, dhe një prej reformatorëve të PS me kontribute historike se Kushtetuta e 1998 që Meta e konsideron si një nga më demokratiket në Europë.

Po ashtu ai e falenderon kompozitorin shqiptar si dhe shprehet se është i bindur në drejtësinë e kauzës mbarëkombëtare të përbashkët për mbrojtjen e Kushtetutës.

STATUSI I PLOTE I ILIR METËS

Një mirënjohje e zjarrtë i shkon sot kompozitorit tonë të madh Limoz Dizdari, për solidaritetin e tij me kauzën mbarëkombëtare për mbrojtjen e Kushtetutës së Shqipërisë.

Aq më tepër kur vjen nga një artist i madh me kontribute të spikatura publike, dhe nga një prej reformatorëve të Partisë Socialiste me kontribute historike, që me vizionin e tyre e bënë Shqipërinë me një nga Kushtetutat më demokratike në Europë.

Ja si e bënin Kushtetutën socialistët e ndershëm e patriotë ne vitin 1998. Ndërsa sot shkelet e përdhoset me pabesi dhe poshtërsi ndaj sovranit që e votoi më 22 nëntor 1998 me Referendum.

Faleminderit Profesor Limozi!

Jam shumë herë më i bindur në drejtësinë e kauzës tonë të përbashkët!