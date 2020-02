Gjosha-Mazhorancës: Mos luani me Kushtetuesen nëse doni negociatat

Ish- ministrja e Integrimit Klajda Gjosha me anë të një statusi në Facebook i ka bërë apel mazhorancës shqiptare që të lexojë mirë deklaratën e kryekëshilltarit të CDU- CSU Hans-Joachim Falenski që tha se nëse Shqipëria do negociatat mos luajë me integritetin e Gjykatës Kushtetuese.

Gjosha thotë se mazhoranca ka minuar shtetin e së drejtës me qëllim kapjen e gjyqësorit dhe pikërisht këto momente mbajnë pezull Shqipërinë dhe procesin e negociatave.

Ndër të tjera ajo shkruan se qytetarët duhet të dalin në 2 mars në krah të Presidentit Meta për Shqipërinë Europiane.

STATUSI I PLOTE KLAJDA GJOSHES

Kryekëshilltari pë Politikën e Jashtme të CDU-CSU, Hans-Joachim Falenski, ka bërë dje disa deklarata të forta mbi cështjen e Gjykatës Kushtetuese, rëndësinë për të mos luajtur me integritetin e saj, si dhe lidhjen e ngushtë të Kushtetueses me celjen e negociatave të Shqipërisë. Deklaratë kjo që duhet lexuar me kujdes nga mazhoranca, e cila në cdo moment ka minuar shtetin e së drejtës, institucionet e saj, me qëllim kapjen e pushtetit gjyqësor.

Janë pikërisht momente të tilla që e mbajnë Shqipërinë pezull në procesin e saj të integrimit europian, e mbajnë larg standarteve dhe shuajnë shpresën te brezat e rinj!

Beteja për Gjykatën Kushtetuese është beteja për të drejtën e jetës, të drejtën e pronës, për lirinë e shprehjes, të drejtën për t’u arsimuar….është beteja për demokracinë!

Në 2 Mars ne duhet të bëhemi bashkë për fëmijët tanë, bashkë për Shqipërinë europiane!