Një rast i dyshuar me koronavirus në Greqi, udhëtari nga Italia zbarkoi në portin e Patrës

GREQI

Një rast i dyshuar me koronavirus është shfaqur në portin e Patrës në Greqi. Mediat greke bëjnë me dije se një udhëtar 40- vjeçar nga Italia është shfaqur me simptoma të ngjashme në portin e Patrës, një port i cili ditët e fundit është përballur me udhëtarë të shumtë nga Ankona, Itali e Veriut.

40- vjeçari kishte mbërritur me traget të dielën por do të qëndrojë i izoluar për 48 orë derisa të dalin përgjigjet e analizave. Greqia deri tani nuk ka pasur asnjë rast të konfirmuar me koronavirus.