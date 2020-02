Negociatat për Shqipërinë, Komisioneri Europian prezanton në Bruksel metodologjinë e re për zgjerimin e BE

Komisioneri europian për zgjerim, Oliver Varhelyi do prezantojë sot në Bruksel metodologjinë e re për zgjerimin e BE para ministrave të jashtëm të vendeve anëtare.

Pas prezantimit të metodologjisë së re të propozuar nga Komisioni Europian, do të ketë dhe një diskutim nga ministrat e jashtëm të BE në Këshillin për Marrëdhëniet me jashtë të BE.

Metodologjia e re e BE vendos shumë për fatin e Shqipërisë, edhe të Maqedonisë së Veriut lidhur me negociatat. Në tetor të vitit të kaluar, Franca kërkoi një metodologji të re duke i mohuar negociatat Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut.