Koronavirusi mban boten ne ankth! Ja si eshte bilanci ne te gjithe globin

Koronavirusi është sëmundja më e re që po mban botën në alarm, duke shkaktuar deri më tani 2663 viktima, ndërsa janë prekur më shuam se 80 mijë persona të tjerë.

Megjithse kjo sëmundje po konsiderohet vdekjeprurëse, ka patur edhe nga ata që janë shëruar. Sipas raportimeve të fundit, deri më tani në të gjithë botën kanë arritur përmirësime ndaj këtij virusi mbi 25 mijë persona.

Më poshtë po ju sjellim hartën e përditësuar me të prekur, të vdekur dhe të shëruar nga koronavirusi.

Koronavirusi shkakton simptoma tipike respiratore. Më poshtë paraqiten rekomandimet kryesore:

Lani shpesh duart me ujë dhe sapun ose pastrojini ato duke i fërkuar me pastrues me bazë alkooli;

Kur kolliteni apo teshtini, mbuloni gojën dhe hundën me gropëzën e bërrylit ose shami letre. Hidheni menjëherë shaminë e letrës në koshin e plehrave dhe pastaj lani duart;

Mënjanoni kontaktet e ngushta me këdo që ka temperaturë dhe kollë;

Paraqituni tek mjeku nëse keni kollë, temperaturë apo vështirësi në frymëmarrje dhe raportoni historinë e udhëtimeve nëse keni udhëtuar kohët e fundit;

Mënjanoni kontaktet me tregjet e kafshëve të gjalla në zonat që kanë koronavirus dhe parandaloni kontaktet e pambrojtura me kafshë të gjalla apo sipërfaqe që kanë qenë në kontakt me kafshët;

Mënjanoni konsumin e produkteve të mishit të pagatuara apo gatuara jo shumë. Mishi, qumështi i papërpunuar apo organet e kafshëve duhet të trajtohen me kujdes, duke përdorur mjete mbrojtëse në mënyrë që të mënjanohet kontaminimi;

Udhëtarët që kanë patur kontakte me raste të konfirmuara apo ekspozim direkt ndaj një burimi të mundshëm të infeksionit duhet të vendosen në observim mjekësor. Kontaktet me rrezik të lartë duhet të mënjanojnë udhëtimet për periudhën e inkubacionit deri në 14 ditë.