Meta e kallezoi penalisht, reagon Ardian Dvorani: Nuk i trembem drejtesise

Pas paralajmërimit se ditën e hënë do të depozitojë një kallëzim penal për kryetarin e Këshillit të Emërimeve në Drejtësi, Ardian Dvorani, presidenti Ilir Meta rënditi edhe shkeljet, që sipas tij, ka bërë ky i fundit.

Në një konferencë nga presidenca, kreu i shtetit u shpreh se, KED i bëri listat e vakancave të Presidencës dhe të Kuvendit në të njëjtën kohë.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Menjehere pas ti ka ardhur edhe reagimi i Ardian Dvoranit. Ai eshte shprehur se e ka mesuar lajmin nepermjet medias dhe se nuk i trembet drejtesise.

Reagimi i plote:

Në media po mësoj se zoti President, ka vendosur apo po mendohet në fundjavë e deri të hënën, që të bëjë kallzim penal ndaj meje.

Së paku, vërej se, si çdo shtetas a funksionar tjetër, më në fund e në këtë rast, Presidenti po e ushtron një të drejtë që, gjithsesi, Kushtetuta dhe ligji ia njeh kujtdo.

Ndërsa unë, si çdo shtetas dhe funksionar tjetër, i nënshtrohem Kushtetutës dhe ligjeve penale të vendit tim.

Edhe këtë detyrim duhet ta pranoj si kushdo tjetër, pa u justifikuar dhe pa u shmangur me lojra mediatike dhe procedurale përballjes me ligjin, një fenomen ky që jo pak herë ka ndodhur me njerëz të pushtetshëm në çdo kuptim të fjalës.

Respektimi i barazisë para ligjit dhe zbatimi i tij i barabartë për të gjithë ishte nevoja dhe një nga sfidat më të mëdha për të cilën u miratua dhe po fillon të zbatohet hap pas hapi Reforma në Drejtësi.