Koronavirusi, Prokuroria italiane nis hetimet per cmimet e maskave dhe xhelit dezinfektues

Prokurori i Milanos ka hapur një dosje me hipotezën e “manovrave spekulative” me cmimet e artikujve farmaceutike dhe mjekesore te rekomanduar per perdorim si mase kunder koronavirusit.

Shkak per hetimin eshte bere raportimi per shitjet me çmime të çmendura, veçanërisht në platformat tregtare në internet, të xhelit dezinfektues dhe maskave mbrojtese në këto ditë urgjence te shkaktuar nga perhapja dhe viktimat e Coronavirus, citon lajmifundit.al.

Dosja aktualisht i referohet personave të panjohur te cilet po punohet per ti identifikuar.

Për të koordinuar hetimet, prokuroret dhe Guardia di Finanza do të kryejnë një monitorim të parë pergjegjesit e kesaj ceshtje, ben me dije lajmifundit.al.

Ne Shqiperi farmacite dhe depot jane boshatirut ne tri ditet e fundit ndersa ka dyshime se stoku i artikujve te tille eshte destinuar ne itali ku nje maske mbrojtese eshte shitur me cmime deri ne 100 euro./lajmifundit.al