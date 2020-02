U qellua me veze ne rruge, reagon zv.kryeministri: Ja kush jane porositesit

Zëvendëskryeministri i Kosovës, Avdullah Hoti, ka reaguar pas sulmit me vezë, që ju bë mëngjesin e sotëm, afër ndërtesës së qeverisë.

Hoti ka thënë se ata që e kanë sulmuar sot tentojnë të mbajnë Kosovën të izoluar.

“Porositësit e veprimit të sotëm tentojnë ta mbajnë Kosovën të izoluar. Kosova më nuk është e izoluar. Të izoluar janë vetëm ata që po japin urdhra të tillë”, ka thënë Hoti.

Ai në Facebook ka shkruar se qeveria e re me LDK-në do të partner kyç do ta ketë ShBA-në.

“Shtëpia pa miq nuk mbahet. Qeveria e re, me LDK-në brenda si partner kyç, nuk bënë kompromis me miqësinë me SHBA-në. Sinjalet e qarta nga Qeveria e re se krimi ekonomik, zhvatja dhe kapja e shtetit po marrin fund i kanë trishtuar ata që na kanë mbajtur të izoluar.