Pas vdekjes së dy personave në koronavirusi në Itali dhe infektimit të disa të prekurve është shtuar shqetësimi në vend lidhje me përhapjen e këtij virusi vdekjeprurës.

Mjeku Petrit Vargu shkruan me ironi se tani do të shohim “shohim laboratoret tuaja, karantinen, si jane organizuar semundjet infektive,ku ne te njejten godine jane dhe te semuret pulmonare te alergologjise (epa degjuar ne bote kjo).

“Nese korona vjen shendetesise do i dalin zorret e barkut.Ky nuk eshte termet qe kalon me ndihma.”- përmbyll mjeku.

Postimi i plotë

Ne kufirin italian ,te benin kontroll shendetesor sic duket rdhe ne foto.Ne kufirin shqipetar shihja vetem policet e Lleshit.Gerta besoj i degjove lajmet.Po vjen…..Tani nuk pi me uje demagogjia ,bashkebisedimet me te perkedhelurit e kryeministrit para kamerave.Kur ti mermerisje zhargone mjekesore dhe ti aprovonin.



Tani loja eshte e forte.Tani te jesh mjek e te zien koka ,jo me ti qe se ke idene e kesaj pune ,e ke me te degjuar,me te degjuar nga ata qe te lejojne qe te degjosh.Tani do i shohim laboratoret tuaja, karantinen, si jane organizuar semundjet infektive, ku ne te njejten godine jane dhe te semuret pulmonare te alergologjise(epa degjuar ne bote kjo).

A i kee dhomat ne spitalin infektiv ne parametrat qe i kerkon ËHO?Eh sa ka zanati Ogerta!!!Tani nuk ka me inagurime .Nese korona vjen shendetesise do i dalin zorret e barkut.Ky nuk eshte termet qe kalon me ndihma.