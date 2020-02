Basha me banorët në Fier: Edhe pse në kushte mbijetese, janë me dinjitet!

Kreu i Partisë Demokratike, Lulzim Basha, këtë të shtunë ka zgjedhur të vizitojë qytetin e Fierit, ku është takuar me banorët atje dhe ka parë nga afër problemet e tyre të përditshme.

Basha ka publikuar një video në “Facebook” nga takimet dhe bisedat me banorët, ku shkruan se “edhe pse në kushtet e mbijetesës, ato janë me kurajo dhe dinjitet, por edhe me shpresë se #DiteMeTeMira do vijnë për to dhe për familjet e tyre”

Postimi i plotë:

Me nënat dhe gratë fierake që rrisin fëmijët dhe mbajnë shtëpinë duke u përballur përditë me varfërinë dhe padrejtësitë që rriten. Edhe pse në kushtet e mbijetesës, ato janë me kurajo dhe dinjitet, por edhe me shpresë se #DiteMeTeMira do vijnë për to dhe për familjet e tyre. Sepse fierakët dhe gjithë shqiptarët meritojnë të nesërme më të mirë.

#PotëDëgjoj