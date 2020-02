Ditën e sotme në Itali u bë me dije se dy persona kanë humbur jetën si pasojë e virusit që po trondit botën, koronavirusi.

Pas lajmit për vdekjen e dy personave në Itali nga koronavisuri dhe infektimin e disa të tjerve ka reaguar personeli i Qendrës Kombëtare të Urgjencës Mjeksore.

Në një reagim në rrjetet sociale QKUM ngre alarmin pasi bëhet me dije se ekipet e terrenit qe punojne me ambulance jane krejteshit te zhveshur nga cfardolloj mase parandaluese per tansmetimin e koronavirusit.

“Mungojne maska respiratore, ne vend te tyre neper ambulance jane shperndare maska te thjeshta kirurgjiale te cilat nuk mbrojne as ndaj gripit te zakonshem. Nuk kane dezinfektant duarsh apo solucione te tjera per kete qellim.

Nuk kane dezinfektante per ambjentet e brendshme te ambulances. Dhe punojne me po te njejten veshje ,uniforme, e cila nuk mbron por kthehet ne burim shperndarje te infeksioneve.”- shkruhet në njoftim.

Tashme qe koronavirusi eshte perhapur ne itali , rrisku eshte shume i larte qe edhe ne vendin tone te vije ky infeksion. Urdheresa e ministrise eshte qe cdo person i cili ka udhetuar jashte shtetit dhe qe manifeston simptoma te telefonoje 127. Centralistet e 127 te cilet jane te manget ne marrjen e informacionit, detyra e vetme qe kane, per te rritur numrin e vizitave dhe per te dale para qeverise me norme vizitash te arritur, dergojne direkt nje ambulance prane te semureve edhe pse shpesh here keta te semure kane nevoje per tu keshilluar sesa dergimi i nje ekipi ambulance.

Personeli i ketij sherbimi qe kryesisht do jete ne linjen e pare te kontaktit me te infektuar me kete virus jo vetem qe do te infektohen por duke vajtur sa nga njera shtepi ne tjetren do te perhapin kete virus edhe me shume.

Jane shperndare me pikatore veshjet e posacme mbrojtese neper disa spitale qe llogjika ta do , nese ne nje spital shkon nje i prekur ai do kete kontakt qe nga roja e me gjithe personelin mbare, kush do mbrohet me pare me 2 veshje te posacme?

Urgjenca paraspitalore, ajo e semundjeve te brendshme, kirurgjikale dhe e traumes nuk jane te furnizuara me maska respiratore por me maska te thjehta.

Niveli i mbrojtjes se personelit eshte 0.

Rrisku i infektimit 100%.

Nderkohe qe rregulli baze ne sherbimin paraspitalor eshte MBRO DHE SIGURO VETEN ne fillim, nisja e ekipeve prane rasteve te dyshuara apo jo , pa mjetet mbrojtese te nevojshme e te duhurat dhe te rekomanduarat nga OBSH eshte nje mission vrases per kete personel qe punon ne kete sherbim por edhe per te gjithe personelin shendetesor te pambrojtur qe do prese keta te semure.

Nderkohe qe thone qe jane marre te gjitha masat realisht skemi asgje.