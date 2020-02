Mbetjet e rrezikshme ne tragetin Brindisi-Vlorë, Kadilli publikon fotot: Rama, me pronarin e firmes

Anetari i kryesise se PD-se, Fatbardh Kadilli, teksa reagon pas lajmit per kapjen e fucive me lëndë kimike të rrezikshme, ardhur ne Vlore me traget nga Italia, e cileson kete si krimin me te rendë, pasojat e te cilit nuk shpaguhen dot lehtë!leli-rama

Sipas Kadillit, ai traget, që u brohorit nga qeveritarët si tregues i zhvillimit në Vlorë, qenka trageti i vdekjes, nderkohe qe dihet qe licensat i jepen të preferuarve të pushtetit.

Kadilli poston dy foto denoncuese, ne te cilat duket Agron Brati, drejtor i agjencisë, vëlla i një drejtuesi të lartë socialist dhe mik i kryetarit të bashkisë, Leli dhe ne tjetren Zamir Kormuzi, biznesmeni që kryen këtë punë, mik i Kryeministrit Rama.

Postimi i Fatbardh Kadillit

Cfarë po i bëni Vlorës?

Një krim i rëndë është raportuar në Vlorë!

Nuk është me vrasje, apo zhdukje njerëzish!

Është raportuar një krim, që nuk ndodh pa bashkëpunimin me shtetin. Nuk ndodh, pa bashkëpunim me mafien ndërkombëtare. Një traget, që u brohorit nga qeveritarët si tregues i zhvillimit në Vlorë, qënka trageti i vdekjes.

Shërbimi i tragetit nuk është nje aktivitet dosido! Fuci me lëndë kimike të rrezikshme, ishin ngarkesë e rregullt e tragetit.

Dihet që licensat i jepen të preferuarve të pushtetit.

Agron Brati, drejtor i agjencisë, vëlla i një drejtuesi të lartë socialist dhe mik i kryetarit të bashkisë, Leli