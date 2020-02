LISTA E PLOTE E PASURIVE – OFL i kerkoi burimin, kush eshte Astrit Nimani

OFL “zbret ne Lezhe”, kerkon pronat e “Titit te Ukes” me 230 apartamente e hotel 10 milione euro

Kush është Astrit Nimani?

Astrit Nimani është një emër I njohur edhe për drejtësinë shqiptare. Në vitin 2015 Nimanit me urdhër të Prokurorisë së Krimeve të Rënda iu sekuestruan 230 apartamente banimi në Shëngjin që kapnin vlerën e 10 mln eurove pasi dyshohet se ishin vënë si pasojë e veprimtarisë kriminale.

Por krahas kësaj, Nimani është I njohur edhe për nagazhimet e tij në politikë. Në vitin 2013, Astrit Nimani ishte anëtar i Këshillit Bashkiak në Bashkinë e Lezhës, nën siglën e Partisë Ora e Shqipërisë, e cila ishte në koalicion me Partinë Demokratike.

Por krahas kësaj, Nimani ka qenë I dënuar disa herë në Itali me akuzën e trafikut të drogës. Arrestimi I Nimanit u bë nga policia e Lezhës në bashkëpunim me Interpool Tiranën pasi ishte shpallur në kërkim nga autoritetet italiane.



Nimani është dënuar nga gjykata e Milanos me 13 vite burg dhe do të ekstradohet drejt Italisë.

Pasuritë e vëna nën sekuestro në plazhin e Shëngjinit në vitin 2015:

1-Një godinë 5-katëshe, Hotel-Bar-Restorant, me sipërfaqe totale 7940 m2

2-Një godinë 13-katëshe, me sipërfaqe totale 5000 m2,

ku përfshihen: 65 apartamente banimi, njësi tregtimi dhe garazhe.

2-Një godinë 13-katëshe, me sipërfaqe totale 6500 m2,

ku përfshihen: 65 apartamente banimi, njësi tregtimi dhe garazhe.

4-Një godinë 10-katëshe, me sipërfaqe totale 9500 m2,

ku përfshihen: 90 apartamente banimi, njësi tregtimi dhe garazhe Parkimi.