”Kujtuat se ju kishim harruar?”, Braçe: 115 ne pranga per bastet, nga milionat tek ferri 15 vite burg

Zëvendës kryeministri Erion Braç ka publikuar pamje nga operacioni i cili çoi prapa hekurave 115 persona të përfshirë në aktivitetin e paligjshëm të lojtarëve të fatit.

Braçe ndër të tjera shkruan se këta persona nuk heqin dorë dhe rrezikojnë nga parajsa e miliona lekëve fitim tek ferri 7- 15 vite burg.

Por zv. kryeministri shprehet se goditja s’ka mbaruar dhe i bën apel qytetarëve që të denoncojnë dhe të ndihmojnë hetimet pasi të vetmit që fitojnë janë organizatorët.

POSTIMI I ERION BRAÇES

Kujtuat se ju kishim harruar?

115 NE PRANGA PER BASTET!

84 NDER TA ADMINISTRATORE!

NGA PARAJSA E MILIONA LEKEVE FITIM NE DITE TEK FERRI 7-15 VITE BURG!

Bastet, bixhozi jane te paligjshem ne kete vend!

Por keta nuk heqin dore;

Nuk mund te rrine dot pa fitimet qe tani jane jo vetem 100% te paligjshme por edhe 100% te tyre!

Grabitja e shqiptareve te varur nga bixhozi ka vijuar edhe pse shume me pak.

Ndaj duhej goditja e forte e djeshme!

Nuk ka mbaruar, do vijoje!

Une dua te falenderoj #POLICINEESHTETIT per hetimin e veshtire e tejet profesional,

durimin per te kapur ne flagrance secilin administrator.

Por mbi te gjitha dua te falenderoj cdo qytetar, prind a familjar qe ka informuar duke ndihmuar hetimin dhe goditjen e djeshme.

Dua te nxis edhe me tej cdo qytetar qe vihet ne dijeni te aktivitetit te paligjshem te bixhozit te informoje policine e shtetit.

Ata do te jene aty per te goditur,

njesoj si dje!

Duhet ti ndihmoni ju;

TE VETMIT QE FITOJNE NGA BIXHOZI JANE ORGANIZATORET, JU JENI ATA QE HUMBNI!

BENI LLOGARINE TUAJ DHE NUMERONI SA KENI HUMBUR JU! TE GJITHA I KANE FITUAR ATA!