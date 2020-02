Basha ben premtimin e forte: Pagat e mjekeve do ti bejme 1200 euro ne muaj, “delete” koncesioneve

Kryetari i Partisë Demokratike, Lulzim Basha përsëriti qëndrimin e tij të prerë se kur të vijë në pushtet do të anulojë koncensionet që ka bërë qeveria ‘Rama’ që ditën e parë kur mori pushtetin.

Në konferencën “Sfida dhe vizione në shëndetësi”, Basha premtoi se pagat e personelit shëndetësor do të rriten në 1200 euro në muaj pë mjeket dhe 700 euro në muaj për infermierët, ndërsa shtoi se nuk premton standardet e Zvicrës dhe as Gjermanisë në këtë sektor.

“Pagat e personelit shendetesor do te rriten ne 1200 Euro ne muaj per mjeket dhe 700 Euro ne muaj per infermieret. Do te rrisim numrin e barnave te rimbursueshme.

Ne Shqiperi do te futen vetem barna nga vende te origjines se sigurte, qe nuk demtojne shendetin e shqiptareve. Nevojitet liberalizim i paketave shëndetësore sipas nevojave të pacientit.

Shqiptarët nuk do te blejne me barna nga xhepi, nuk do te duhet te paguajne bakshishe nen dore.”, pohoi lideri i PD-së.