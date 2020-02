Parashikimi per sot, ftohet MOTI, rinisin reshjet

Shqiperia mbetet në ndikimin e masave ajrore të qëndrueshme kontinentale duke ndikuar mot të kthjellët në Shqipëri.

Mesdita dhe pasditja sjellin kalime vranësirash të lehta nëpër të gjithë territorin. Më të theksuara këto kushte atmosferike do të jenë në zonat verilindore.

Sipas Meteoalb, temperaturat do të pësojnë një rënie të lehtë ku do të variojnë: në zonat malore, nga -1ºC në 07ºC, në zonat e ulëta nga 04ºC në 13ºC dhe në zonat bregdetare nga 08°C në 17ºC.

Era do të fryjë në drejtim Verilindor, ndrësa forca e valëzimit në det pritet të jetë deri në 5 ballë.

Në Kosovë moti do të jetë i kthjellët me alternime vranësirash që do të sjellin reshje në të gjithë territorin. Në zonat e thella malore reshjet do të jenë në formën e dëborës.

Temperaturat do të pësojnë një rënie të lehtë ku do të variojnë: në zonat malore nga -2ºC deri në 08ºC dhe në zonat e ulëta nga 02ºC në 09ºC.