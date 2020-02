Kaloi neper Shqiperi, dalin fotot e kamionit me banane ku ishin fshehur 1.3 ton kokaine

Ministri teknik për Punë të Brendshme, Naqe Çulev ka konfirmuar sot se gjatë aksionit të mbrëmshëm në Krushopek të Sarajit është konfiskuar vetëm një kilogram kokainë. Ndërkohë që janë arrestuar 4 persona të cilët janë ndaluar në stacionin policorë, ndërsa gjatë ditës pritet të dalin para gjykatësit hetues. Bëhet fjalë për operacion ndërkombëtare, me çrrastë janë përfshirë edhe disa vende të tjera.

Çulev gjithashtu theksoi se droga ka prejardhjen nga Kolumbia, derisa kokaina është gjetur në një depo për fruta në Krushopek.

“Operacioni është realizuar nga 17 deri më 19 shkurt, derisa mbrëmë deri vonë Njësiti për operacione speciale ka kryer bastisje në depon e Baneks kompani, e cila afro 120 herë ka kryer import të frutave në pjesën më të madhe nga Kolumbia, ndërsa në sasi më të vogël edhe nga Ekuadori. Në rast se gjatë hetimit del që edhe persona tjerë dhe kompani tjera janë të përfshira, atëherë hetimi do të zgjerohet.

Në shtetin tonë është konfiskuar vetëm një kilogram, sasia tjetër është në shtet tjetër, bëhet fjalë për një sasi të madhe por nuk mund ta them për të mos dëmtuar hetimin. Ditëve në vijim do të mësoheni me detajet por edhe sasinë e drogës”, tha Çulev duke mos shpalosur më shumë detaje nën arsyetimin që të mos dëmtoj procesin sepse bëhet fjalë për informata sensitive.

“Gjithçka që do të shtoja, vetëm se do të dëmtoja hetimin. Këto që thuhen këtu janë oficiale, gjitha tjerat janë spekulime”, tha Çulev.



“Deri pas orës 24:00 janë kryer bastisje, nuk kanë kaluar as 12 orë nga bastisjet. Bëhet fjalë për operacion ndërkombëtarë. Kaq mund të them për këto 12 orë. Flas për informata zyrtare dhe jo për atë që kanë shkruar mediat”, u shpreh Çulev.