Rikthehen reshjet, parashikimi i motit per diten e sotme

Shqiperia sot do të mbizotërohet nga alternime kthjellimesh dhe vranësirash por që mundësitë për reshje janë të pakta. Vranësirat do të shtohen pasdite ku do të rritet mundësia për reshje gjatë pasdites dhe nesër.

Sipas Meteoalb, temperaturat do të pësojnë një rënie të lehtë ku do të variojnë: në zonat malore, temperaturat do jenë nga 00ºC deri në 09ºC, në zonat e ulëta nga 04ºC në 15ºC dhe në zonat bregdetare nga 08°C në 16ºC.

Era do të fryjë në drejtim Perëndimor-Veriperëndimor, ndërsa forca e valëzimit në det pritet deri në 2 ballë.

Në Kosovë moti do të jetë i kthjellët me alternime vranësirash por që mundëtë për reshje janë të pakta. Temperaturat do të pësojnë një rritje të lehtë ku do të variojnë: në zonat malore nga 01ºC deri në 10ºC dhe në zonat e ulëta nga 05ºC në 11ºC.