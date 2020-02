Meri Shehu paralajmeron kete shenje sot

Dashi

Duket sikur cdo gje ka mbetur mbrapa ku jeni zhytur ne nje bote ndjenjash nga e cila nuk po shikon qarte rrugen dhe drejtimin qe duhet te merrni.

Demi

Fantazia ka filluar te beje punen e vete tek ju qe ndoshta jeni lodhur me moton jep me te miren nga vetja Ka ardhur momenti te doni cdo gje pervec te vertetes qe ju lodh

Binjaket

Sot do peshkoheni per mrekulli dhe do fantazoni qe tashme e keni arritur ate qe doni ne jeten profesionale dhe ne jeten personale Ne fakt jeni large destinacionit te duhur

Gaforrja

Ne rrugen tuaj jane mbledhur shume figura dhe krijesa qe duket sikur interesoheni per rrugetimin tuaj Por ne fakt interesohen per roberimin tuaj

Luani

Nje Luan mund te kuptoj vetem realitetin e zjarrte ate qe e cliron nga mbytja Por sot rruga e tij kalon shume prane mbytjes sentimentale.

Virgjeresha

Do qendroni stoik perball kengeve dhe fjaleve te bukura Ndoshta krijesat e magjishme nuk do ja dalin dot sot me ju Vetem nese ju pelqen nje aventure

Peshorja

Mund te shpetoni nga nje komplikim ne marredhenie me te tjeret qe mund te kete baze ekonomike apo pasioni Ne te vertete jeni ne vorrbullen e Vermudhes.

Akrepi

Ne detin e ndjenjave ju sot mund te fitoni konkursin kush eshte me i shumtuari Por nese nuk e keni bezdi mund te vazhdoni perpara me sukses.

Shigjetari

Mund te mendoni sot se dicka po ndodh ne ambjentin apo shtepine tuaj. Nje energji e cuditshme ju ka ngaterruar vendimet dhe planet.

Bricjapi

Nese do ju duhet te zgjidhni midis nje sirene dhe nje Bretkose sot ju mund te zgjidhni bretkosen. Kjo eshte e sigurt pasi jeni shume tokesore kallamishte kete periudhe.

Ujori

Duket sikur keni kaluar nje periudhe me ndricim dhe tashme prisni nje mundesi per te fituar lojen ne aspekte te rendesishme ekonomike e personale.

Peshqit

Dita ka shume rendesi per ju Dielli dhe Shume planete do bejene qe ju te keni nje periudhe shume interesante Ne rast dobesie mund tju marri rryma ne vend te gabuar.