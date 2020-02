Kërcënoi drejtorin e Përgjithshëm të burgjeve, izolohet në “41-BIS” i burgosuri ‘i famshëm’ i Drenovës

I burgosuri Neim Behari, “i njohur” për kërcënimet nga burgu është izoluar nën regjimin e mbikëqyrjes së veçantë 41-bis për tre muaj. Vendimi është marrë nga Gjykata e Korçës, e cila ka pranuar kërkesën e prokurorisë.

Në argumentet e gjykatës, dokument të cilën e publiko i Report Tv, thuhet se “veprime të tilla janë marrë në mënyrë të paramenduar përbën një sjellë stimultante, ku për shkak të adresimit të kërkesave të padrejta për transferim pavarësisht se e njeh dhe e kupton më së miri aspektin ligjor ai legjitimon në këtë mënyrë kryerjen e veprimeve në funksion të alibisë për të fyer, kërcënuar dhe aktivizuar institucionet shtetërore për njoftime të rremë bombash apo sendeve të ndaluara në burgje, ku disa prej tyre përbëjnë mirëfill vepra penale.

Një dëshirë dhe një vullnet i tillë konfirmohet edhe nga fakti se me letrat me përmbajtje kërcënuese shprehet qartë që do t’i ndërmarrë këto veprime duke kërcënuar në mënyrë serioze drejtorin e Përgjithshëm të Burgjeve, Agim Ismaili dhe familjarët e tij. (…) Naim Behari ka vënë në rrezik dhe ka prishur rregullat në institucion.

Behari me anë të një letre dërguar me postë në datën 16 shtator të vitit të kaluar ka kërcënuar me jetë dhe nga familjarët Drejtorin e Përgjithshëm të Burgjeve, Ismailin. Disa ditë më vonë, më konkretisht më 30 shtator ai ka marrë në telefon në një nga zyrat e ministrisë së Drejtësisë, duke përdorur edhe fjalë fyese. Ai gjithashtu ka telefonuar edhe gjyqtarin Markelian Kuqo, duke i thënë se i ka vendosur eksploziv në makinë, por e gjitha rezultoi një alarm fals.

Neim Behari është arrestuar 21 mars të vitit 2005-ë për një vrasje horror të taksistit, ndërsa vendimi i formës së prerë është dhënë në 21 Janar të vitit 2010, duke e dënuar 25-vjeçarin me 24 vite burg. Autori ka kërkuar ulje të dënimit me pretendimin se vuan nga probleme mendore, por kjo nuk është vlerësuar nga Gjykata.