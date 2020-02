Kamioni me 1.3 ton kokaine kaloi dy dogana (Shkoder, Pogradec)! SPAK: Nuk ka shqiptare

DEA amerikane, autoritetet italiane dhe SPAK kanë bashkëpunuar për të lejuar kalimin e kamionit me 1.3 ton kokainë për të vëzhguar nëse lënda narkotike kishte lidhje me grupe kriminale shqiptare. Kalimi i kamionit me drogë është bërë nën monitorimin në mënyrë që të mos devijonte dhe të kryente itinerarin Shkodër-Pogradec-Maqedoni. Sipas hetimeve rezultoi që droga nuk kishte lidhje me grupet kriminale shqiptare, por vendi ynë është përdorur thjeshtë transit për të arritur në destinacionin përfundimtar në Slloveni.

DEA dhe autoritetet italiane, prej ditësh ndiqnin hetimet dhe rrugën e kamionit, ndërsa kalimi i tij në Shqipëri u bë me leje dhe nën monitorimin e SPAK.

Sipas burimeve kamioni ka hyrë dje në Shkodër dhe ka dalë sot në mëngjes nga Pogradeci. Pas kalimit të kufirit shqiptar, hetuesit e infiltruar të DEA dhe italianëve, kanë bërë të mundur ndalimin e drogës në Maqedoni në një magazinë me banane. Deri më tani janë ndaluar 5 persona.

Rreth 1.3 ton kokainë u sekuestrua pasditen e sotme në një magazinë me banane në fshatin Krushopek të Komunës së Sarajit në Maqedoninë e Veriut. Kokaina ishte nisur nga Amerika Latine deri në Bar të Malit të Zi, dhe kishte destinacion final Slloveninë.