Durres/ Skifteri’ tregon ne gjyq çfare konsumonte para se te grabiste

“Skifteri” nga Durrësi, Astrit Thaçi i arrestuar pak ditë më parë si autori i dyshuar për grabitjen në argjendarinë në Elbasan ka shfaqur pendesë në sallën e gjyqit sot, para se gjykata ta linte në arrest me burg.

“Jam shume i penduar per veprimet e mija. Nese do te riktheja kohen pas nuk do te merresha me kete pune. Mbi te gjitha isha nen efektin e lendeve narkotike. Kam bere gabim shume te madh dhe kam abuzuar shume, qe ne momentin qe ndodhi plagosja u pendova, nga sikleti pastaj dhe per inerci kreva vjedhjen e argjendarise. Te gjithe veprat penale i kam kryer i vetem. Ne vitin 2007 u arrestova ne Itali, ne muajin nentor u lirova”, tha ai.

Ai akuzohet nga policia për kryerjen e të paktën 8 vjedhjeve me armë në Tiranë, Durrës dhe Elbasan.

Në detajet që dha për operacionin “Trajektorja”, policia pak ditë më parë tha se vuri në pranga “A. Th., 27 vjeç, lindur dhe banues në lagjen nr. 13 Durres, i dënuar më parë me 7 vite burg në Itali, për vjedhje me armë, si dhe me precedent të theksuar kriminal në Shqipëri, për shpërndarje të narkotikëve dhe në fushën e vjedhjes me dhunë e armë”.