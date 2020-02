“Si mami nuk ka, por babin e urrej!” Letra prekes e 13-vjeçares

Historia prekëse e një vajze 13-vjeçare është treguar sot në emisionin “Historia ime” në Tv Klan.

Vogëlushja jeton me mamanë dhe dy motrat e saj, 6 vjeç dhe 3-muajshe, dhe ndonëse është një minorene ajo është kthyer në prindin e dytë të motrave të saj.

Vogëlushja ka shkruar një letër për emisionin, për të ndarë historinë e saj të trishtë por edhe plot shpresë.

Babai i ka braktisur dhe kjo e ka detyruar 13-vjeçaren të dërgojë një letër në program, ku tregon gjithë historinë e saj, vuajtjet, problemet ekonomike dhe njëkohësisht bën thirrje për ndihmë.

Ajo shprehet se do ta ndihmojë nënën deri në frymën e fundit sepse “nënë si ajo nuk ka”. Ndërsa për dashurinë ndaj të atit shprehet se është kthyer në urrejtje.

Letra:

Përshëndetje! Unë jam 13 vjeç. Kam parë emisionin tuaj dhe kam dëgjuar shumë histori njerëzore. Dua të ndaj dhe unë historinë time me ju, me të gjithë shqiptarët që jeni njerëzit e mi. Historia ime fillon qëkurse linda. Linda para kohe, shtatanike dhe prandaj mami më la në maternitet, derisa të merrja veten. Gjatë kësaj kohe për të më mbajtur filloi punë si banakiere. Me të ardhurat që fitoi vendosi të më merrte nga spitali dhe të më mbante në shtëpi. Të gjithë njerëzit i thonin që nuk kishte për t’ia dalë me një fëmijë të lindur delikat, por mami nuk dëgjoi askënd dhe me sakrifica dhe mund të madh arriti të më rriste.

Babai ndërkohë bënte jetën e vet, vinte dhe ikte në shtëpi sipas qejfit, derisa mbusha 1 vjeç, na braktisi mua dhe mamin. Kthehet kur unë mbusha 6 vjeç dhe qëndroi me ne për rreth dy vite, kohë gjatë së cilës erdhi në jetë dhe motra ime e vogël. Gjatë kësaj kohe ushtronte dhunë fizike me mamin dhe mua, sillej ashpër dhe më bërtiste. Pasi lindi motra ime e vogël, mami u detyrua të shkonte drejt Italisë për të punuar atje. Unë dhe motra ime qëndruam tek nëna dhe ajo rriti motrën time. Pas pak kohësh, mami merr një telefonatë nga babi, i cili i kërkon të bashkohen përsëri, sepse kishte ndryshuar dhe ai donte të rifillonte jetën me ne. Si çdo nënë që e ka të vështirë të rrisë fëmijët e vetme, mami pranoi dhe u bashkua me babin. Gjetëm një shtëpi me qira dhe çdo gjë dukej se po shkonte shumë mirë. Një fatkeqësi nga ana e babit, gjyshja nga ana e babit u sëmur rëndë dhe ndërroi jetë.

Atë ditë unë po shkoja me motrën në pishina dhe teksa po bëheshim gati, dëgjoj një bisedë mes mamit dhe babit. Mami i tregoi babit se kishte mbetur shtatzënë. Babi i kërkoi të abortonte. Atë ditë unë vazhdova planin për të shkuar në pishina bashkë me mamin. Kur po ktheheshim në shtëpi me taksi, mami mori një mesazh nga babi, ku ai i thoshte se do shkonte në Mal të Zi për 4 ditë. “Mos u lodh të më kërkosh”, thoshte mesazhi. Kaluan 3 muaj dhe babi nuk u kthye më, mami filloi punë, megjithëse ishte shtatzënë, por rroga nuk i dilte.

Mami arriti 6-muajshe shtatzënë dhe nga lodhja e tepërt bëri lindje të parakohshme. Motra tjetër lindi njësoj si unë. E nxorëm nga materniteti dhe u detyruam të shkojmë tek nëna sepse mami filloi menjëherë punë. Për motrën fillova të kujdesesha unë. Motra e vogël është 3-muajshe tani, ajo është jeta, oksigjeni im, e dua pafund dhe i premtoj mamit se do ta ndihmoj deri në frymën time të fundit sepse nënë si ajo nuk ka. Edhe babin e kam dashuri, po dashuria ndaj tij tani është urrejtje. Faleminderit shumë që më dëgjuat.

/tvklan