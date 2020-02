Shenjat e fatit, horoskopi per diten e sotme, 18 shkurt 2020

Dashi

Gjendja e mirë shëndetësore do t’ju mundësojë të merrni pjesë në aktivitete sportive. Ju do të bëni para nëse i vendosni kursimet tuaja në investime te sigurta. Armiqtë e fshehtë do të jenë të etur për të përhapur thashethemet rreth jush.

Demi

Presioni nga të moshuarit në vendin e punës dhe mosmarrëveshjet në shtëpi mund të sjellin disa stres në jetën tuaj. Kjo gjë do t’ju shpërqendronte në punë. Partneri juaj do të jenë përkrahës ndaj ideve dhe planeve tuaja të reja.

Binjaket

Mos lejoni asnjeri të përfitojë nga sjellja juaj bujare. Silluni mirë me partnerin tuaj sot. Nëse këto kohë kanë qenë të lodhshme në punë, sot do të jetë një dite më e relaksuar. Bëni kujdes me disa komente te ashpra.

Gaforrja

Një udhëtim kënaqësie me miqtë ose anëtarët e familjes ju bën të relaksuar që të kërkoni mënyra për të fituar para shtesë. Sot do të tërhiqni vëmendjen e një personi të veçantë.

Luani

Sot do të merrni shumë ftesa interesante dhe një dhuratë surprizë mund të jetë po ashtu në rrugën tuaj. Mos bëni plane për udhëtime sepse mund të mos funksionojnë. Një lidhje dashurie nuk është në formën më të mirë.

Virgjeresha

Shëndeti juaj nuk do të jetë i përsosur sot. Një marrëveshje e re financiare do të finalizohet do ju sjellë më shumë para. Shumë dashuri do të mbizotërojnë në vendin tuaj të punës sot.

Peshorja

Do të keni kohë të mjaftueshme për të bërë gjëra të cilat përmirësojnë shëndetin tuaj. Sot mund të fitoni shume para por rritja e shpenzimeve do ta bëjë të vështirë për ju që të kurseni. Nëse keni fëmijë, ata do t’ju bëjnë të ndjeheni krenarë me arritjet e tyre.

Akrepi

Mundohuni të dilni më shumë nga zyra dhe të bëni gjëra që me të vërtetë ju pëlqejnë. Faturat e papritura do të rrisin barrën financiare. Jeta e dashurisë do të jetë e gjallë dhe shumë aktive.

Shigjetari

Sot mund të takoni personin që ju do më shumë se jetën e tij. Kjo gjë mund të sjellë shumë optimizëm tek ju. Edhe ne çështjet e biznesit, gjërat po ecin me një ritë të mire.

Bricjapi

Përpiquni të shmangni ushqimet që rrisin nivelin e kolesterolit. Mos merrni vendime të nxituara – veçanërisht kur bisedoni për çështje financiare. Një romance do të turbullojë mendjen tuaj.

Ujori

Mundohuni të merrni frymë thellë dhe qetësoni trurin dhe zemrën. Eksploroni mundësi të reja investimi sot, por angazhoni veten vetëm pasi të keni studiuar qëndrueshmërinë e këtyre projekteve. Ka të ngjarë të përjetoni një lidhje dashurie.

Peshqit

Përpiquni të gjeni kohë dhe të relaksoheni sa më shumë që të jetë e mundur edhe në vendin e punës. Partneri juaj do të jetë përkrahës ndaj ideve dhe planeve tuaja të reja. Ju duhet të kujdeseni më shume për pamjen tuaj fizike./bw