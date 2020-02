Ngjarja me 5 viktima ne Gjilan, pezullohen kater zyrtare

IPK ka rekomanduar (pezullimin) e katër zyrtarëve të Policisë së Kosovës-së lidhur me rastin e vrasjeve në Gjilan.

Sipas burimeve për Top Channel polices Valdete Bllaca i ishte konfiskuar arma me rekomandim të mjekut por ajo kishte arritur gjatë ditës të hyje në stacion policor dhe ta marre armën me të cilën më pas dyshohet se ka kryer vrasjen e katër anëtarëve të familjes dhe më pas veten.

Prishtinë-Gjilan, 18 shkurt 2020,

Pas raportimit për incidentin në Gjilan ku dyshohej se ishte e përfshirë një zyrtare policore, Inspektorati Policor i Kosovës respektivisht hetuesit e IPK-së kanë dalë në vendin e ngjarjes në lagjen ‘’Bujanina’’.

Ekipet e hetuesve të IPK-së në koordinim me Prokurorinë e Shtetit dhe zyrtarë të PK-së kanë ndërmarrë veprime hetimore lidhur me këtë rast me pasoja tragjike.

Bazuar në këto veprime hetimore dhe pas konsultave me Prokurorinë Themelore në Gjilan , Inspektorati Policor i Kosovës pas grumbullimit të informacioneve dhe hetimit paraprak në stacionin Policor Gjilan i ka rekomanduar sot Policisë së Kosovës suspendimin e katër punonjësve të PK-së lidhur me këtë rast.

Rekomandimi për suspendimin e këtyre zyrtarëve (komandantit të stacionit policor, zëvendës komandantit policor, shefit të operativës të stacionit policor dhe një zyrtari të stafit civil) është bërë në interes të hetimit dhe të njëjtit janë duke u hetuar nga IPK me dyshimin së të njëjtit kanë kryer veprën penale “Keqpërdorim i pozitës apo autoritetit zyrtar”.

Veprimet e mëtutjeshme hetimore lidhur me këtë rast do të vazhdojnë nga hetuesit e IPK-së në konsultim të vazhdueshëm me prokurorin përgjegjës.